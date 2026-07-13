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애플 vs 오픈AI '디바이스 핵전쟁'...."포스트 스마트폰 패권 걸렸다"

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AI 핵심 요약

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  • 애플이 10일 오픈AI와 전직 직원 2명을 상대로 영업비밀 침해 소송을 제기했다.
  • 애플은 탕 탄·장 류가 인증 버그와 이메일 등을 이용해 하드웨어·공급망 기밀을 유출했다고 주장했다.
  • WSJ는 이번 소송을 아이폰 이후 AI 기기 패권을 둘러싼 애플·오픈AI 간 전면전의 서막이라고 평가했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 애플(NASDAQ: AAPL)의 팀 쿡 최고경영자(CEO)가 후계자 존 터너스에게 자리를 넘기기 전 마지막 행보 중 하나로 오픈AI를 상대로 소송 미사일을 날렸다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 보도했다.

스티브 잡스가 2010년 구글 안드로이드를 향해 "열핵(thermonuclear) 전쟁"을 선포했듯, 애플은 이번엔 인공지능(AI) 시대의 최대 위협으로 부상한 오픈AI에 정면 대응에 나섰단 평가다.

애플 로고 [사진=로이터 뉴스핌] 

애플은 지난 10일 캘리포니아 북부 연방지방법원에 오픈AI와 전직 직원 2명을 상대로 영업비밀 침해 소송을 제기했다. 소송의 핵심은 오픈AI의 하드웨어 책임자 탕 탄(Tang Tan)과 전직 시스템 전기 엔지니어 장 류(Chang Liu)가 애플의 기밀을 빼돌렸다는 것이다.

애플 주장에 따르면 류는 반납하지 않은 업무용 노트북으로 인증 버그를 이용해 내부 네트워크에 접속한 뒤 하드웨어 관련 기밀 파일 수십 개를 내려받았다.

탕 탄은 애플에서 24년을 근무하며 아이폰·애플워치 제품 디자인 부사장까지 오른 인물로 퇴사 전 애플 공급업체 정보 등을 자신에게 이메일로 보내는 방식으로 기밀을 유출했다고 애플은 주장했다. 애플은 또 탄이 면접 과정에서 지원자들에게 기밀을 요청하고 애플 부품을 '시연(show and tell)'하는 세션에 가져오도록 독려했다고 밝혔다. 현재 오픈AI에는 전직 애플 직원 400명 이상이 재직 중이다. 이와 관련해 오픈AI 측은 "다른 회사의 영업비밀에 관심 없다"고 반박했다.

이 소송의 진짜 무게는 단순한 영업비밀 다툼을 넘어선다. 스마트폰 이후 시대의 패권을 둘러싼 전면전의 서막이란 진단이다. 오픈AI는 지난해 전직 애플 수석 디자이너 조니 아이브가 세운 하드웨어 스타트업 io 프로덕츠를 65억 달러(약 9조 8천억 원)에 인수하며 자체 AI 기기 개발에 뛰어들었다. 아직 구체적인 형태는 공개되지 않았지만 업계에서는 스마트폰을 대체할 AI 기기를 개발 중인 것으로 보고 있다. 이는 아이폰이 지난 20년간 소비자 시장을 지배해온 방식으로 미래를 선점하려는 시도다.

오픈AI 로고 [자료=블룸버그]

양사는 2024년 애플이 음성비서 시리(Siri)에 챗GPT를 통합하며 협력 관계를 맺었다. 그러나 AI 경쟁이 인재·기술을 둘러싼 사투로 번지면서 파트너는 잠재적 경쟁자로 돌변했다. 샘 알트먼 오픈AI CEO는 소송 소식이 알려진 뒤 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "애플이 두렵지는 않지만 대단한 존경심을 갖고 있다"고 썼다.

구글·삼성전자 등 쟁쟁한 빅테크들이 도전장을 내밀었지만 아이폰의 아성을 무너뜨리지 못했다. 하지만 AI를 등에 업은 오픈AI는 다르다는 평가가 나온다.

애플도 약점이 없지 않다. AI 제품 혁신에서 뒤처진 애플은 새로운 시리 AI를 자체 개발하지 못하고 구글의 힘을 빌렸다. 반면 수십억 명의 아이폰 사용자와 강력한 자체 설계 칩이라는 하드웨어 우위는 여전하다. 결국 법정 싸움은 시간을 벌 수 있을지 몰라도 AI 기기 전쟁의 승패는 법원이 아닌 제품 개발에서 결정될 것이라고 WSJ은 짚었다.

wonjc6@newspim.com

 

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이번주 '李 정책 슈퍼위크' 주목 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 정부의 '정책 슈퍼위크'가 13일부터 시작된다. 이날 열리는 국가재정전략회의를 시작으로 부동산 정책 공개 토론회가 오는 14일부터 3일간 열리고, 정부 부처 대통령 업무보고도 15일부터 시작된다. 이 대통령은 한 주 동안 '나라의 곳간'인 내년도 예산안 편성 방안과 '부동산 공화국' 탈피를 위한 정책 토론, 취임 1년 차 당시 점검했던 국정 과제 이행과 지적 사항을 점검한다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com ◆ 반도체 호황 추가 세수, '미래대응기금'으로 13일 청와대와 정부에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열리는 '2026 국가재정전략회의'에 참석한다. 이날 회의는 '미래대응기금'에 대해 논의할 예정이다. 미래대응기금은 반도체 호황으로 확보되는 추가 세수를 활용한 기금이다. 인공지능(AI) 국가전략과 3대 메가프로젝트 등 미래 성장 동력 확보에 필요한 재원을 확보하기 위해 기금을 만들겠다는 구상이다. 기금은 또 국가 균형 발전, 청년 정책 등에도 활용된다. 오는 14일부터 16일까지 사흘 동안은 부동산 토론회가 잇달아 열린다. 14일은 국토교통부가 '부동산 공급 대책'을 주제로 토론회를 연다. 이어 15일 금융위원회의 '부동산 금융', 16일 재정경제부의 '부동산 세제'를 주제로 한 토론회가 각각 열린다. 사흘간의 부동산 토론회에서 언급되고 논의된 내용들은 오는 23일 이 대통령 주재로 열리는 '부동산 대토론회'에서 구체화된다. 부동산 공급 대책의 경우 '공공 주도'와 '민간 공급'의 비율 문제가 논의될 것으로 보인다. 그간 정부의 부동산 공급 대책은 공공 주도가 핵심이었다. 그러나 민간 용적률 인센티브 확대, 재개발·재건축 활성화, 대출 규제 완화 등의 시장 목소리가 커짐에 따라 민간 공급 활성화 방안에 대한 요구도 토론회에서 나올 것으로 보인다. ◆ 돌아온 잼플릭스…140개 공공기관 업무보고 모두 생중계 아울러 토론회에서 논의되는 부동산 세제 개편안 등의 내용은 7월 말이나 8월 초 발표되는 '2026 세제 개편안'에 담길 예정이다. 김용범 청와대 정책실장은 지난 10일 춘추관 브리핑을 통해 "세제는 2026년도 개편안 발표 시한이 있어 늦어도 7월 말이나 8월 초는 돼야 한다"며 "세제는 국민의 권리이자 의무이고 재산권 문제라서 입법 예고를 해야 하기 때문"이라고 밝힌 바 있다. 이른바 '잼플릭스(이재명+넷플릭스)'라고 불렸던 정부 부처 업무보고도 오는 15일부터 시작된다. 21일까지 9차례에 걸쳐 모두 생중계로 진행된다. 국무조정실을 비롯해 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관이 대상이다. 이번 업무보고는 지난해와 다르게 200여 명의 국민 참관단이 새로 참석한다. 이 대통령은 200여 명의 국민 참관단과 함께 지난해 말 첫 업무보고에서 제시된 각 부처의 정책과 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검할 것으로 보인다. pcjay@newspim.com 2026-07-13 09:08
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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