경기도, 폭염 위기경보 '심각' 단계 격상…재난안전대책본부 비상 가동

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[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 경기도가 지난 12일 오후 6시를 기해 화성 등 도내 25개 시군에 열대야주의보가 내려지면서 폭염위기경보를 '심각' 단계로 격상하고 올해 첫 폭염 대응을 위한 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동했다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

13일 도에 따르면 지난 12일 기상청이 도 전역에 폭염특보를, 25개 시군에 열대야주의보를 발효한 데 따라 기존 합동전담팀 운영체계를 재난안전대책본부 체계로 전환하고 본격적인 비상대응 체제에 들어갔다.

폭염위기경보는 관심–주의–경계–심각 등 4단계로 구성되며 심각 단계에서는 재난안전대책본부 비상 1~3단계로 대응 수준을 세분화한다.

폭염경보가 21~31개 시군 또는 폭염 중대경보가 2~20개 시군에 발효되거나 열대야주의보가 10개 이상 시군에 내려질 경우 비상 1단계가 가동된다. 경기도가 폭염 심각 단계에 진입한 것은 올해 처음이다.

추미애 경기도지사는 폭염으로 인한 인명 피해를 막기 위해 관계기관과 각 시군에 적극 대응을 주문하는 특별 지시를 내려 신속히 전파했다.

추 지사는 시군별로 부단체장을 중심으로 대응태세를 철저히 확립하고 생활지원사·자율방재단 등 가용 인력과 자원을 총동원해 옥외근로자, 논밭근로자, 독거노인 등 폭염 3대 취약분야에 대한 현장 예찰과 보호 활동을 강화할 것을 지시했다.

또 폭염이 가장 심한 오후 2시에서 5시 사이에는 실외 작업을 일시 중지하고 휴게시설과 무더위쉼터를 적극 활용할 수 있도록 홍보를 강화하라고 당부했다.

아울러 도민들이 무더위쉼터를 불편 없이 이용할 수 있도록 쉼터 정보를 최신 상태로 정비하고 운영 실태를 면밀히 점검할 것도 주문했다.

경기도는 앞으로 관계기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 취약계층 보호, 현장 점검, 폭염 행동요령 홍보 등을 지속적으로 강화하며 폭염에 따른 도민 피해 최소화에 총력을 기울인다는 방침이다.

seraro@newspim.com