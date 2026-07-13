무신사 유즈드, 6월 거래액 론칭 첫 달 대비 10배 성장

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6월 거래액, 지난해 9월 대비 약 10배 증가

판매자 수 30배·판매 상품 수 6.7배 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 무신사의 중고 패션 서비스 '무신사 유즈드'가 올해 상반기 거래액과 판매자 수를 크게 늘리며 성장세를 이어가고 있다.

13일 무신사는 무신사 유즈드의 올해 6월 거래액이 지난해 8월 말 서비스 론칭 직후 첫 달인 9월과 비교해 약 10배 증가했다고 밝혔다.

무신사의 중고 패션 서비스 '무신사 유즈드'가 올해 상반기 거래액과 판매자 수를 크게 늘리며 성장세를 이어가고 있다. [사진=무신사 제공]

판매자와 상품 수도 빠르게 늘었다. 6월 기준 무신사 유즈드 판매자 수는 론칭 첫 달 대비 약 30배 증가했다. 등록돼 판매 중인 상품 수 역시 같은 기간 약 6.7배 늘었다. 무신사는 다양한 패션 취향을 가진 이용자들이 유입되면서 중고 패션 상품의 공급과 소비가 함께 확대되고 있다고 설명했다.

지난달 진행된 '무신사 무진장 26 여름 블랙프라이데이' 기간 선보인 첫 선착순 특가 이벤트도 흥행했다. 전 상품을 9900원 균일가로 판매한 '유즈드 선착순 특가'는 오픈 직후 11초 만에 첫 상품이 판매됐고, 1분 만에 준비 물량이 모두 매진됐다.

무신사는 정품 검수와 상품 상태 확인을 거친 신품급 중고 상품을 합리적인 가격에 선보인 점이 신규 고객 유입으로 이어졌다고 분석했다.

오프라인 매장과의 시너지도 성장에 힘을 보탰다. 지난 3월 문을 연 '무신사 아울렛 롯데몰 은평점'은 누적 방문객 25만명을 돌파했다. 고객들이 무신사 유즈드 상품을 직접 확인하고 구매할 수 있게 되면서 상품 품질에 대한 신뢰도도 높아졌다는 설명이다.

고객 지표도 개선됐다. 6월 기준 일 방문자 수는 론칭 초기 대비 66% 증가했으며, 한 달 내 재구매율도 1%포인트 상승했다.

무신사 유즈드 관계자는 "무신사는 1600만명이 넘는 회원을 보유한 패션·뷰티 플랫폼으로, 이를 기반으로 중고 패션 판매자와 구매자층이 확대되고 있다"며 "2030세대를 중심으로 가치 소비와 중고 패션에 대한 관심이 커지는 만큼 성장세가 지속될 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com