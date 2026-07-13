삼성전자, 자사주 3228억 처분...임원 성과급 지급

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보통주 113만2477주 지급…928명 대상 장기성과급 주식 보상

현금 대신 자사주 지급…책임경영·장기성과 창출 동기 부여

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 임원 장기성과급(LTI) 일부를 자기주식으로 지급하기 위해 약 3228억원 규모의 자사주를 처분한다. 현금 대신 주식으로 보상해 책임경영을 강화하고 장기적인 기업가치 제고를 유도하기 위한 조치다.

13일 삼성전자가 공시한 주요사항보고서에 따르면 회사는 보통주 113만2477주를 처분해 임원 등 928명에게 장기성과급의 일부를 자기주식으로 지급하기로 결정했다. 처분 예정 금액은 3227억5594만5000원이며, 처분은 이날 완료될 예정이다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

처분 단가는 주당 28만5000원으로 지난 10일 종가를 기준으로 산정됐다. 실제 지급 금액은 지급 시점의 주가에 따라 일부 변동될 수 있다.

삼성전자는 "임원 등의 책임경영 강화와 장기성과 창출을 동기부여하기 위해 장기성과급 중 일부를 자기주식으로 지급하는 것"이라고 설명했다. 지급 대상은 처분 예정일 현재 장기성과급 대상 임원 등 928명이며, 대상 인원과 지급 규모는 이사회 승인 한도 내에서 변동될 수 있다.

회사는 자기주식을 시장에서 매각하는 방식이 아니라 회사 자기주식 계좌에서 대상자의 개인 계좌로 직접 입고하는 방식으로 지급한다.

삼성전자는 처분 예정 물량이 전체 발행 보통주의 0.019% 수준에 불과해 주식가치 희석 효과는 미미할 것으로 예상된다고 밝혔다.

syu@newspim.com