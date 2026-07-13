삼성전자, 자사주 3228억 처분...임원 성과급 지급

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 13일 임원 LTI 일부를 자사주로 지급했다.
- 삼성전자는 3228억원 규모 자사주 113만2477주를 처분했다.
- 책임경영 강화와 장기가치 제고를 노렸다.
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현금 대신 자사주 지급…책임경영·장기성과 창출 동기 부여
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 임원 장기성과급(LTI) 일부를 자기주식으로 지급하기 위해 약 3228억원 규모의 자사주를 처분한다. 현금 대신 주식으로 보상해 책임경영을 강화하고 장기적인 기업가치 제고를 유도하기 위한 조치다.
13일 삼성전자가 공시한 주요사항보고서에 따르면 회사는 보통주 113만2477주를 처분해 임원 등 928명에게 장기성과급의 일부를 자기주식으로 지급하기로 결정했다. 처분 예정 금액은 3227억5594만5000원이며, 처분은 이날 완료될 예정이다.
처분 단가는 주당 28만5000원으로 지난 10일 종가를 기준으로 산정됐다. 실제 지급 금액은 지급 시점의 주가에 따라 일부 변동될 수 있다.
삼성전자는 "임원 등의 책임경영 강화와 장기성과 창출을 동기부여하기 위해 장기성과급 중 일부를 자기주식으로 지급하는 것"이라고 설명했다. 지급 대상은 처분 예정일 현재 장기성과급 대상 임원 등 928명이며, 대상 인원과 지급 규모는 이사회 승인 한도 내에서 변동될 수 있다.
회사는 자기주식을 시장에서 매각하는 방식이 아니라 회사 자기주식 계좌에서 대상자의 개인 계좌로 직접 입고하는 방식으로 지급한다.
삼성전자는 처분 예정 물량이 전체 발행 보통주의 0.019% 수준에 불과해 주식가치 희석 효과는 미미할 것으로 예상된다고 밝혔다.
syu@newspim.com