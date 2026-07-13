경북도, '극한 폭염'에 농축산분야 집중 점검...지도점검반 가동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

팀장 이상 공무원 도내 전 시군 긴급 밀착 점검 '총력'

고령농가·계절근로자 온열질환 차단...시설원예·축산 등 취약분야 집중 점검

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 도내 전역에 폭염 중대경보가 발령되고 당분간 극한 무더위가 이어질 것으로 예보되자 경북도가 농업분야 지도점검반을 전격 가동하고 농축산 분야 고온피해 최소화에 팔을 걷었다.

13일 경북도에 따르면 경북은 전국에서 가장 많은 농업 인구와 과수·축산 기반을 보유한 지역으로 폭염 장기화에 따른 피해 우려가 큰 만큼, 이번 폭염을 비상 상황으로 인식하고 선제적인 대응 체계를 전격 가동한다.

농업 분야 폭염피해 대응 요령[도표=경북도] 2026.07.13 nulcheon@newspim.com

경북도는 현장 대응력과 실효성을 높이기 위해 팀장 이상 공무원으로 편성된 '현장 지도 점검반'을 가동하고 고온 피해 우려가 큰 취약 분야를 중심으로 밀착 지도·점검을 실시할 계획이다.

경북도 내 전 시·군에 배치된 '현장 지도 점검반'은 ▲폭염 특보 발효 시 낮 시간대 농작업 자제와 휴식 시간제 홍보 강화 ▲외국인 계절 근로자 숙소 냉방 환경과 온열 질환 예방 수칙 준수 여부 ▲고온에 취약한 고령 농가 등을 집중 점검할 예정이다.

또 하우스 내부 온도가 급격히 상승하는 시설 재배 농가를 대상으로 차광막 설치 상태와 환기창 제어 장치의 정상 작동 여부를 집중 점검하고 과수 일소 피해 등 품목별 고온 피해 저감 대책의 농가 홍보 실적과 이행 상황도 확인한다.

축산 농가에 대해서는 가축 피해 예방을 위해 축사 내 환풍기 등 냉방 장치 가동 실태와 적정 사육 밀도 준수 여부를 중점 지도·점검할 계획이다.

경북도는 쌀 전업 농 주민 생명 지킴이 1만 58명과 마을순찰대를 활용해 폭염 취약 시간대 예찰 활동과 고령 농업인 안부 확인을 더욱 강화하고 있다.

또 인력 점검의 한계를 극복하고 촘촘한 그물망 안전 체계 구축 위해 민간 조직과 SNS를 활용한 전방위 홍보를 전개하고 있다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 "앞으로도 시·군, 농업인단체 등과 긴밀히 협력해 예찰과 홍보를 더욱 강화하고 폭염으로 인한 농업인 인명 피해와 농축산 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com