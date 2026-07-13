강원 전역 14~15일 비...내륙·산지 최대 100mm 이상

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원도는 폭염과 열대야, 집중호우가 번갈아 나타나는 '복합 재난형 날씨'가 이어질 것으로 예보됐다.

13일 강원 기상청에 따르면 이날 오후 5시 현재 춘천·강릉·속초 등 주요 지역에 폭염경보가 발효 중이다. 대부분 지역에서 14일까지 최고체감온도가 33℃ 안팎, 일부 지역은 35℃ 내외까지 오르겠다. 밤사이 기온도 25℃ 이상을 유지하는 열대야가 광범위하게 나타날 전망이다.

예상 기온 및 예상 강수지역 분포도.[사진=강원기상청] 2026.07.13 onemoregive@newspim.com

특히 14일까지 무더위가 절정에 달한 뒤 비가 내리는 동안 일시적으로 기온이 떨어지겠지만 이후 높은 습도로 인해 다시 체감 더위가 심해질 것으로 보인다.

14일 오후부터 15일 오후 사이 강원 전역에 비가 내릴 전망이다. 내륙과 산지를 중심으로 매우 강한 비가 예상된다. 예상 강수량은 내륙·산지 30~80mm(많은 곳 100mm 이상), 동해안 5~40mm이다.

특히 14일 밤(18~24시)에 북부내륙지역 시간당 30~50mm, 중·남부내륙 및 산지 시간당 20~30mm의 강한 비가 집중될 전망이다. 산사태, 하천 범람, 저지대 침수 등의 우려가 커지고 있고 북한강·한탄강 유역 수위 상승 가능성도 제기된다.

비와 함께 강풍도 이어질 전망이다. 14일 밤부터 강원 산지와 북부내륙을 중심으로 순간풍속 20m/s, 산지는 25m/s 이상의 매우 강한 바람이 예상된다.

동해 중부 해상 역시 풍랑특보 가능성이 높다. 먼바다 파고 최대 5m 이상 예상되고 돌풍 및 천둥·번개가 동반될 가능성이 높다.

기상청 관계자는 "짧은 시간 매우 강한 비와 강풍이 동시에 나타날 수 있는 만큼 최신 기상정보를 수시로 확인하고 사전 대비가 필요하다"고 밝혔다.

onemoregive@newspim.com