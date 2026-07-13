추경호 대구시장 "폭염은 시민 생명과 직결된 재난…총력 대응"

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추 시장, 쪽방촌 점검 이어 간부회의서 자원·인력 총동원 지시

중대경보 준하는 대응체계 가동…취약계층 보호·현장 중심 대응 대폭 강화

[대구=뉴스핌] 남효선 기자 = 35도를 넘는 불볕더위와 폭염이 이어지자 대구시가 폭염 피해 최소화에 팔을 걷었다.

13일 대구시에 따르면 추경호 시장은 이날 간부 회의를 주재하고 "폭염은 시민의 생명과 직결되는 재난인 만큼 특보 단계에만 얽매이지 말고 중대경보에 준하는 수준으로 대응하라"며 "가용 가능한 모든 인력과 장비, 예산을 총동원해 시민의 생명과 안전을 지키는 데 모든 행정력을 집중하라"고 지시했다.

대구시 재난안전기동대가 중구의 스마트그늘막을 점검하고 있다.[사진=대구시] 2026.07.13 nulcheon@newspim.com

대구시 재난안전기동대가 북구 서희스타일스 경로당을 찾아 폭염쉼터를 점검하고 있다.[사진=대구시]2026.07.13 nulcheon@newspim.com

추 시장은 또 "독거노인, 노숙인·쪽방 생활인, 농업인, 야외 근로자, 이동 노동자 등 폭염 취약계층을 더욱 촘촘하게 보호하고 구·군에서도 직접 현장을 점검하여 시민 안전을 빈틈없이 살펴달라"고 강조했다.

앞서 추 시장은 전날 폭염에 취약한 쪽방촌을 직접 방문해 냉방 시설 운영과 폭염 대응 실태를 점검하고 쪽방촌 주민들의 애로 사항을 청취했다.

추 시장의 현장 중심 특별지시에 따라 대구시는 행정부시장을 중심으로 폭염 대응체계 총괄 운영에 들어갔다.

기상 특보인 폭염경보 수준에서 한 단계 상향 조정하여 폭염 중대경보 체계로 강화하고 '폭염 종합대책(5대 분야)'을 중심으로 취약계층 보호와 현장 대응을 한층 강화했다.

대구시는 쪽방 주민과 노숙인 등 취약계층 보호를 강화하고 공사장 근로자와 농업인을 대상으로 일일 현장 예찰을 실시하는 한편 이동 노동자 휴식 공간을 확대했다.

또 폭염 피해 최소화를 위해 무더위 쉼터 운영을 내실화하고 폭염 저감 시설의 활용도를 크게 높였다.

유관 기관 협업을 통한 의료 대응 체계도 강화했다. 폭염 구급대를 중심으로 신속한 응급 이송 체계를 운영하고 의료기관과의 협력을 강화한다는 방침이다.

대구시의 폭염 대응 야외 작업 계도방송.[사진=대구시] 2026.07.13 nulcheon@newspim.com

대구시는 또 라디오 캠페인과 온·오프라인 홍보를 통해 폭염 예방 수칙을 집중 안내하고 시민들의 폭염 대응 역량을 강화하는 한편 중장기 과제로 전국 최초로 도입하는 '폭염 디지털 트윈'을 활용해 폭염 위험 지역을 사전에 예측하고 드론 예찰과 마을 방송 등과 연계한 선제적 대응 체계를 구축해 폭염 피해를 최소화해 나갈 계획이다.

대구시는 앞으로도 폭염 장기화 가능성에 대비해 기상 상황을 면밀히 모니터링하면서 폭염 저감 시설 운영과 취약계층 보호 대책을 지속적으로 강화하고 관계 기관과의 긴밀한 협력 체계를 바탕으로 시민의 생명과 안전을 지키는 데 모든 행정 역량을 집중할 계획이다.

nulcheon@newspim.com