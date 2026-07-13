오뚜기, 16일부터 카레·케찹 가격 올린다

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국제유가·나프타 가격 상승 영향…16일부터 순차 반영

카레·케찹 평균 6.1%↑, 후추는 평균 17% 인상

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 오뚜기가 국제유가와 나프타 가격 상승에 따른 포장재 및 원부자재 비용 증가를 이유로 카레와 당면, 케찹 등 일부 제품의 출고가를 인상한다.

13일 업계에 따르면 오뚜기는 오는 16일부터 카레류와 당면류, 케찹류, 후추류 등 4개 유형, 총 29개 품목의 출고가를 조정한다. 인상된 가격은 유통 채널별로 순차적으로 소비자 판매가격에 반영될 예정이다.

오뚜기 로고. [사진=오뚜기]

품목별 평균 인상률은 당면류가 10.0%로 가장 높다. 이어 후추류는 17.0%, 카레류와 케찹류는 각각 평균 6.1% 인상된다.

대표 제품을 보면 '3일숙성카레 약간매운맛' 80g은 3200원에서 3680원으로, '옛날당면' 500g은 7180원에서 7950원으로 오른다. '토마토케찹' 300g은 2180원에서 2480원, '순후추 캔' 50g은 4850원에서 5380원으로 각각 조정된다.

오뚜기는 국제유가와 나프타 가격 변동으로 포장재 가격이 상승한 데다 각종 원부자재 가격 부담이 지속되면서 가격 조정이 불가피했다고 설명했다.

식품업계에서는 최근 원재료와 포장재, 물류비 등 제조 원가가 전반적으로 오르면서 가격 인상 움직임이 이어지고 있다. 앞서 롯데칠성음료도 지난달 26일부터 칠성사이다와 펩시콜라 등 12개 브랜드 44개 품목의 출고가를 평균 5.3% 인상한 바 있다.

오뚜기 관계자는 "원부자재 가격 상승으로 제조원가 부담이 지속돼 일부 제품의 출고가격을 조정하게 됐다"며 "앞으로도 원가 절감과 생산성 향상을 통해 소비자 부담을 최소화할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com