전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.13 (월)
KYD 디데이
사회 일반

속보

더보기

"내년부터 못 파는데"…마지막 복날 맞은 보신탕집 '한숨'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 서울 중구·종로 보신탕 업주들이 13일 개식용 금지 앞두고 걱정했다.
  • 개고기 가격 2~3배 올라 매출이 줄고 적자까지 났다.
  • 업주들은 염소탕 전환도 경쟁이 심해 불안하다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내년 2월 7일부터 식용 목적 개 사육·도살·유통·판매 금지
보신탕 매출 비중 70%…염소탕 전환에도 경쟁 부담 호소
전국 개 사육 농장 82% 폐업…업주 "개고기 값 2~3배 올라 이중고"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = # "보신탕을 찾는 전화가 하루에 10통, 많으면 20통까지 와요. 아직 찾는 손님이 많은데 내년부터 팔지 못한다니 많이 아쉽죠."

초복을 이틀 앞둔 13일 서울 중구에서 보신탕 가게를 운영하는 A(58·여) 씨는 크게 한숨을 내쉬었다. A씨는 "전체 매출에서 보신탕이 차지하는게 70% 정도인데 앞으로 보신탕을 못 팔게 되면 가게 운영에 타격이 크다"고 토로했다.

13일 서울 중구와 종로구에서 만난 보신탕 가게 업주들은 오는 15일 초복을 앞두고도 '복날 특수'에 대한 기대보다 걱정이 크다고 입을 모았다. 내년 2월 개 식용 금지를 앞두고 개 사육 농장들이 잇따라 폐업하면서 개고기 공급이 줄어든 데다 법 시행 이후에는 주력 메뉴인 보신탕을 판매할 수 없어 메뉴 전환 등 생존 방안을 찾아야 하기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 13일 오전 서울 중구의 한 보신탕 가게 앞에 내년부터 보신탕 판매를 중단한다는 안내문이 붙어있다. 2026.07.13 jason14@newspim.com

◆ "매출 70%가 보신탕…주력 메뉴 사라지면 타격"

A씨가 운영하는 식당은 보신탕과 염소탕을 함께 판매한다. 전체 매출에서 보신탕이 차지하는 비중은 70%로 다른 주력 메뉴인 염소탕보다 두 배 이상 높다. 인근 병원을 찾은 환자와 보호자들이 몸보신을 위해 보신탕을 찾는 경우도 많다고 한다.

A씨는 "보신탕은 취급하는 곳이 많지 않은 틈새시장이라 잘 팔려 다른 메뉴에서 나오는 손실을 메울 수 있었다"며 "이제는 그 틈새시장 자체가 없어지는 것"이라고 토로했다.

대책으로 염소탕 판매를 늘리는 방안도 고민하고 있지만 전망은 밝지 않다고 했다. 염소 요리는 이미 전문점과 경쟁업체가 많아 보신탕을 판매할 때보다 경쟁력을 확보하기 어렵다는 것이다.

A씨는 "염소는 판매하는 식당이 워낙 많아서 보신탕을 팔 때보다 장사하기가 더 어렵다"며 "잘 되던 장사를 갑자기 접어야 하는 것이니 솔직히 속상하다"고 토로했다.

A씨가 이렇게 걱정하는 이유는 지난 2024년 2월에 제정된 '개식용종식특별법' 유예기간이 종료되는 내년 2월부터 개 사육과 도축, 유통, 판매 등이 전면 금지되기 때문이다.

보신탕집 업주들은 법 제정 이후 개 사육 농장들이 잇따라 문을 닫으면서 개고기 가격이 급등해 이미 식당 운영에 타격을 입고 있다고 호소한다. 여기에 내년부터 주력 메뉴까지 판매할 수 없게 되면서 이중고에 놓인 것이다.

◆ 개고기 가격 2~3배 상승…"당장 매출도 안 나"

서울 종로에서 60년 된 보신탕집을 운영하는 B씨(63)의 사정도 비슷했다. B씨 식당 역시 전체 매출의 약 70%가 보신탕이다.

B씨는 "현재 염소탕을 같이 팔고 있지만 개고기를 찾는 손님이 워낙 많다"며 "매출의 대부분을 차지하는 보신탕을 판매하지 못하게 되면 당연히 타격이 크다"고 토로했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 13일 오전 서울 종로구 보신탕집 거리의 모습 2026.07.13 jason14@newspim.com

개 식용 종식을 앞두고 농장들이 잇따라 문을 닫으면서 개고기 가격도 크게 올랐다. 농림축산식품부에 따르면 올해 5월 기준 전국 개 사육 농장 1537곳 가운데 1265곳이 폐업했다. 전체 농장의 약 82%가 문을 닫았다.

B씨는 "올해 개고기 값이 작년보다 2~3배 올라 마진도 얼마 안 나오는 상황"이라고 말했다. A씨 역시 "개고기 가격이 오르면서 작년 8월부터 적자"라며 "직원 2명 월급에 해당하는 규모만큼 매출이 줄었다"고 말했다.

오랜 기간 쌓아온 식당의 역사와 명성을 다른 메뉴로 이어갈 수 있을지도 고민이다.

B씨는 "60년 동안 같은 자리에서 영업해 멀리서 찾아오는 손님도 적지 않다"며 "이렇게 오래 이어온 식당을 하루아침에 다른 업종으로 바꾸는 게 어떻게 쉽겠느냐"고 반문했다.

이어 B씨는 "내년부터 염소탕으로 전환한다고 해서 장사가 잘 된다는 보장도 없다"며 "당장 어떤 방향으로 식당을 운영해야 할지 마음이 편하지는 않다"고 토로했다.

보신탕집을 찾는 손님들도 아쉬움을 나타냈다. 이날 B씨 식당에서 식사를 마치고 나온 70대 손님은 "복날이 되면 매년 보신탕을 먹었다"며 "내년부터 금지된다고 하니 오늘 마지막으로 먹는다는 마음으로 찾아왔다"고 말했다.

jason14@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이번주 '李 정책 슈퍼위크' 주목 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 정부의 '정책 슈퍼위크'가 13일부터 시작된다. 이날 열리는 국가재정전략회의를 시작으로 부동산 정책 공개 토론회가 오는 14일부터 3일간 열리고, 정부 부처 대통령 업무보고도 15일부터 시작된다. 이 대통령은 한 주 동안 '나라의 곳간'인 내년도 예산안 편성 방안과 '부동산 공화국' 탈피를 위한 정책 토론, 취임 1년 차 당시 점검했던 국정 과제 이행과 지적 사항을 점검한다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com ◆ 반도체 호황 추가 세수, '미래대응기금'으로 13일 청와대와 정부에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열리는 '2026 국가재정전략회의'에 참석한다. 이날 회의는 '미래대응기금'에 대해 논의할 예정이다. 미래대응기금은 반도체 호황으로 확보되는 추가 세수를 활용한 기금이다. 인공지능(AI) 국가전략과 3대 메가프로젝트 등 미래 성장 동력 확보에 필요한 재원을 확보하기 위해 기금을 만들겠다는 구상이다. 기금은 국가 균형 발전과 청년 정책에도 활용된다. 오는 14일부터 16일까지 사흘 동안은 부동산 토론회가 잇달아 열린다. 14일은 국토교통부가 '부동산 공급 대책'을 주제로 토론회를 연다. 이어 15일 금융위원회의 '부동산 금융', 16일 재정경제부의 '부동산 세제'를 주제로 한 토론회가 각각 열린다. 사흘간의 부동산 토론회에서 언급되고 논의된 내용들은 오는 23일 이 대통령 주재로 열리는 '부동산 대토론회'에서 구체화된다. 부동산 공급 대책의 경우 '공공 주도'와 '민간 공급'의 비율 문제가 논의될 것으로 보인다. 그간 정부의 부동산 공급 대책은 공공 주도가 핵심이었다. 그러나 민간 용적률 인센티브 확대, 재개발·재건축 활성화, 대출 규제 완화 등의 시장 목소리가 커짐에 따라 민간 공급 활성화 방안에 대한 요구도 토론회에서 나올 것으로 보인다. ◆ 돌아온 잼플릭스…140개 공공기관 업무보고 모두 생중계 이번 토론회에서 논의되는 부동산 세제 개편안 내용은 오는 7월 말이나 8월 초 발표되는 '2026 세제 개편안'에 담길 예정이다. 김용범 청와대 정책실장은 지난 10일 춘추관 브리핑을 통해 "세제는 2026년도 개편안 발표 시한이 있어 늦어도 7월 말이나 8월 초는 돼야 한다"며 "세제는 국민의 권리이자 의무이고 재산권 문제라서 입법 예고를 해야 하기 때문"이라고 밝힌 바 있다. '잼플릭스(이재명+넷플릭스)'라고 불렸던 정부 부처 업무보고도 오는 15일부터 시작된다. 21일까지 9차례에 걸쳐 모두 생중계로 진행된다. 국무조정실을 비롯해 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관이 대상이다. 이번 업무보고는 지난해와 다르게 200여 명의 국민 참관단이 새로 참석한다. 이 대통령은 200여 명의 국민 참관단과 함께 지난해 말 첫 업무보고에서 제시된 각 부처의 정책과 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검할 것으로 보인다. pcjay@newspim.com 2026-07-13 09:08
사진
전국 찜통더위에 전력수요 급증 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 짧은 장마 이후 연일 폭염이 지속되면서 올여름 전력수요가 처음으로 90기가와트(GW)를 넘어설 전망이다. 정부가 발전설비를 총동원하고 있지만, 전력예비율이 올여름 들어 처음으로 10%까지 떨어질 것으로 예상됐다. 정부는 올여름 전력피크를 8월 셋째 주로 전망했지만, 때 이른 폭염으로 7월부터 전력피크에 도달할 가능성이 적지 않다. ◆ 저녁시간 94GW 전망…전력예비율 10%로 뚝 13일 기후에너지환경부와 전력거래소에 따르면, 이날 오후 6~7시 최대전력수요는 94GW로 전망됐다. 전력거래소는 최초 전망에서 최대전력수요를 91.8GW, 공급예비력 12.3GW(예비율 13.4%)로 전망했지만, 늘어난 전력수요를 반영해 수정했다. 전력거래소는 "이 시간대 예비력은 9383MW로 '정상' 상태"라며 "전력수급이 안정적일 것으로 예상한다"고 밝혔다. 2026년 7월 13일 최대전력수요 전망 [자료=전력거래소] 2026.07.13 dream@newspim.com 하지만, 이 시간대 공급예비력이 9.4GW 규모로 감소하면서 예비율도 10%로 뚝 떨어질 전망이다. 예비율이 10%까지 떨어진 것은 올여름 들어 처음이다. 정부가 가동할 수 있는 발전설비를 총동원해도 전력예비율이 10% 이하로 떨어질 수 있는 상황이다. 기후부 관계자는 "폭우나 태풍으로 인한 전력설비 불시고장, 역대급 폭염에 따른 비상 상황에 대비해 약 8.8GW의 예비자원을 추가로 준비하고 있다"고 강조했다. ◆ 정부, 8월 3주 전력피크 전망…7월 경신 가능성 지난해 여름에도 이른바 '마른장마'로 인해 7월 둘째 주부터 폭염에 시달렸다. 때 이른 폭염이 지속되면서 7일 8일 최대전력수요가 95.7GW까지 치솟았다. 이는 지난해 여름철 전력피크(96GW, 8월 25일)와 거의 유사한 수준이다. 기후부는 지난달 25일 올여름 최대전력수요가 8월 3주차에 94.1GW(기준)~98.8GW(상한)를 기록할 것으로 전망했다. 이때 공급능력은 107GW 규모이며, 예비력은 13.9GW(기준)~8.2GW(상한) 수준으로 떨어질 전망이다. [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.25 dream@newspim.com 하지만 폭염 속 전력수요가 급증하면서 이미 7월부터 정부의 전망치를 웃돌 가능성이 있다. 특히 13일 공급능력이 103.4GW에 그치면서 운영예비력도 9.8GW(예비율 10%) 수준으로 떨어질 것으로 전력거래소는 전망했다. 지난해 10월 1일 기후에너지환경부 출범 처음 맞는 여름이어서 기후부 체제 하에서 전력수급 능력이 어떻게 달라질 지 첫 시험대에 오른 상황이다. 기후부는 전력피크가 예상되는 오후 6~7시 시간대 에너지 절약 동참을 유도하고 있다. 기후부는 "대국민 에너지 절약 캠페인으로 수요관리 동참을 유도하고 있다"면서 "냉방온도 준수, 불필요한 조명 소등 등 에너지 절약에 동참해 달라"고 당부했다. dream@newspim.com 2026-07-13 07:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동