[AI 부동산 투데이] 경기 신축 '국평'도 8.5억 있어야 산다…1년 새 1억원↑

7월 13일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈

경기 3.3㎡당 평균 분양가 2517만원

서울 아파트 상승거래 57.1%

14일 공급 토론회서 이주비 대출 완화 논의

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 7월 13일 건설·부동산 시장에서는 경기도 전용면적 84㎡ 민간아파트의 평균 분양가가 8억5000만원을 넘어선 것으로 나타났습니다. 서울 아파트 상승거래가 중저가 지역까지 확산된 가운데 정부는 오는 14일 주택 공급 대국민 토론회를 열고 이주비 대출 등 규제 완화 방안을 논의합니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 경기 국평 평균 분양가 8억 넘겨…1년 새 1억 올라

주택도시보증공사(HUG)의 민간아파트 분양가격 동향에 따르면 지난 5월 말 기준 경기도 민간아파트의 최근 1년간 3.3㎡당 평균 분양가는 2517만원으로 집계됐습니다. 이른바 '국민평형'이라 불리는 전용 84㎡ 아파트의 통상적인 공급면적에 적용하면 평균 분양가는 약 8억5586만원입니다. 1년 전(약 7억4108만원)과 비교하면 15.5%(1억1478만원) 상승한 수준입니다.

인천의 3.3㎡당 평균 분양가도 같은 기간 1881만원에서 2109만원으로 약 12% 올랐습니다. 전용 84㎡의 통상적인 공급면적으로 환산하면 약 7억1707만원입니다. 원자재와 인건비 상승에 따른 공사비 증가와 금융비용 부담이 분양가에 반영되면서 수도권 새 아파트 가격의 상승세가 이어지는 모습입니다.

분양가 상승세가 이어질 경우 경기 외곽이나 인천 등 상대적으로 가격이 낮은 지역으로 수요가 이동할 가능성도 있습니다. 청약 수요가 입지와 분양가에 따라 더욱 선별적으로 움직일 것으로 예상됩니다.

◆ 서울 상승거래 57.1%…25개 자치구 중 23곳 절반 넘어

서울 아파트 매매거래 10건 가운데 약 6건은 직전 거래보다 높은 가격에 계약된 것으로 나타났습니다. 프롭테크 업체 '직방'이 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난 6월 서울 아파트 상승거래 비중은 57.1%로 집계됐습니다. 지난 5월 47.7%보다 9.4%포인트(p) 높아진 수치입니다.

상승거래는 동일 단지와 같은 면적의 직전 거래가격보다 높은 가격에 체결된 거래를 뜻합니다. 상승거래 비중이 절반을 넘은 자치구는 지난 5월 5곳에서 6월 23곳으로 늘었습니다. 강남구와 광진구를 제외한 모든 자치구에서 상승거래가 전체의 절반을 넘었습니다.

상승거래 증가 폭은 용산구가 17.7%p로 가장 컸으며 ▲마포구 15.8%p ▲중랑구 15.5%p ▲서초구 14.6%p 순으로 나타났습니다. 관악구와 영등포구, 금천구 등 중저가 아파트가 상대적으로 많은 지역에서도 상승거래 비중이 10%포인트 이상 확대됐습니다.

강남권과 한강변 고가 지역에서 시작된 가격 상승 흐름이 서울 외곽과 중저가 지역으로 확산되고 있다는 분석입니다. 이달 서울 아파트 거래량은 신고가 완료되지 않은 상태인 만큼 향후 추가 신고 과정에서 상승거래 비중이 달라질 수 있습니다.

◆ 14일 주택 공급 토론회…이주비 대출 규제 완화 주목

정부는 오는 14일 주택 공급을 주제로 대국민 토론회를 열고 공급 지연 원인과 제도 개선 방안을 논의합니다. 김윤덕 국토교통부 장관이 토론회를 주재하며 전·월세 물량 부족과 비아파트 공급 회복, 민간 주택사업 활성화 방안 등이 주요 의제로 다뤄질 전망입니다.

재건축·재개발 조합원의 이주비 대출을 일반 주택담보대출과 분리해 관리하거나 담보인정비율(LTV)을 완화하는 방안도 논의될 가능성이 있습니다. 현재 서울 전역이 규제지역으로 지정되면서 정비사업 이주비 대출에도 LTV 40%가 적용됩니다. 정비업계에서는 이주비 조달 부담이 커져 조합원 이주와 사업 추진이 늦어질 수 있다는 지적이 이어지는 모습입니다.

민간 정비사업의 용적률 완화와 인허가 기간 단축, 비아파트 사업성 개선 등도 공급 회복 방안으로 거론됩니다. 구체적인 금융·규제 완화 방안은 토론회 논의와 관계기관 협의를 거쳐 향후 주택 공급 대책에 반영될 전망입니다.

chulsoofriend@newspim.com