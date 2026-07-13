현대차 "완전월급제 도입 합의 아니다"…노사 공동연구만 합의

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현대자동차 노사 관계자들이 현대차 울산공장 본관 동행룸에서 2026년 임금협상 상견례를 하고 있다 [사진=현대자동차 노동조합]

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 노사 간 '완전월급제 도입 합의'가 이뤄졌다는 해석에 대해 사실과 다르다며 선을 그었다. 생산직은 이미 2012년부터 월급제를 적용받고 있으며, 최근 노사 합의는 완전월급제 도입이 아니라 미래 임금체계 개선 방안을 공동 연구하기 위한 것이라는 입장이다.

현대차는 13일 "이번 합의는 완전월급제 도입을 전제로 하거나 확정한 것이 아니다"며 "노사공동 태스크포스(TF)를 통해 임금체계 개선 방안을 협의하고 공동 연구할 예정"이라고 밝혔다.

회사 측에 따르면 현대차 기술직(생산직)은 지난 2012년 시급제에서 월급제로 전환했으며 현재까지 해당 임금체계를 유지하고 있다.

앞서 노사는 지난 8일 올해 임금협상에서 노조가 요구한 완전월급제와 관련해 '미래지향적 선진 임금체계 개선 방안'을 공동으로 연구·논의하기로 합의했다. 관련 논의는 지난해 단체교섭에서 신설된 노사공동 TF를 통해 진행될 예정이다.

한편 현대차 노조는 임금협상 난항으로 이날부터 15일까지 주간조와 야간조가 각각 하루 2시간씩 부분파업에 돌입했다.

노조는 기본급 14만9600원 인상과 순이익의 30%를 성과급으로 지급할 것을 요구하고 있다. 반면 사측은 기본급 8만9000원 인상, 성과금 350%와 1000만원, 자사주 15주 지급 등을 담은 3차 제시안을 제안했지만 합의에는 이르지 못했다.

현대차는 "임금체계 개선 논의와 올해 임금협상은 별개의 사안"이라며 "TF를 통해 미래지향적인 선진 임금체계 개선 방안을 논의해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

chanw@newspim.com