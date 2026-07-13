HD한국조선해양, 5456억원 규모 '초대형 암모니아 운반선' 3척 수주

AI 핵심 요약beta
- HD한국조선해양이 13일 유럽 선주와
- 초대형 암모니아 운반선 3척 건조 계약을 체결했다.
- 총 5456억원 규모로 2030년 상반기까지 인도할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD한국조선해양이 초대형 암모니아 운반선 수주를 추가하며 친환경 선박 시장 공략을 강화하고 있다.
HD한국조선해양은 유럽 선주와 초대형 암모니아 운반선 3척에 대한 건조 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 계약 금액은 총 5456억원이다.
이번 선박은 HD현대삼호에서 건조되며, 2030년 상반기까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다.
초대형 암모니아 운반선은 암모니아를 대량으로 운송하는 선박이다. 암모니아는 연소 과정에서 이산화탄소를 배출하지 않아 차세대 무탄소 연료 중 하나로 꼽힌다.
HD한국조선해양은 이번 계약을 포함해 올해 총 9척의 초대형 암모니아 운반선을 수주했다.
올해 누적 수주량은 142척, 금액으로는 163억9000만달러다. 이는 연간 수주 목표 233억1000만달러의 70.3% 수준이다.
선종별로는 LNG 운반선 17척, 컨테이너선 28척, LPG·암모니아·액화이산화탄소 운반선 43척, 원유 운반선 11척, 석유화학제품 운반선 39척, 자동차 운반선 2척 등이다.
chanw@newspim.com