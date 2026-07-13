[베트남 증시] 지정학적 긴장 재고조에 투심 위축, 하락...미디어·은행주 낙폭 커

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VN 지수(호찌민증권거래소) 1,800.54(-27.80, -1.52%)

HNX 지수(하노이증권거래소) 291.90(-11.86, -3.9%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 13일 베트남 증시는 하락했다. 미국과 이란 간 긴장이 재고조로 유가가 급등한 뒤 투자 심리가 위축되면서 신흥 시장인 베트남 증시는 강한 매도 압력에 직면했다.

호찌민 VN지수는 1.52% 하락한 1,800.54포인트, 하노이 HNX지수는 3.9% 내린 291.90포인트로 거래를 마쳤다.

벤치마크 지수인 VN지수가 급락하며 100일 이동평균선을 하향 돌파했다. 유동성이 전 거래일 대비 개선됐지만, 매도세가 우위를 점했다. 거래 한때 1,780포인트 부근까지 밀렸으나 장 마감 직전 소폭 반등하면서 낙폭을 좁혔다.

호찌민 거래소 거래액은 17조 9,000억 동(약 1조 203억 원), 하노이 거래소 거래액은 1조 6,000억 동을 기록했다.

외국인 투자자들은 하노이 거래소에서 약 30억 동 규모의 순매수를 기록했지만 호찌민 거래소에서 2,610억 동 이상을 순매도했다.

이날 대부분의 업종이 하락세를 보였다. 미디어 서비스 업종은 최하위를 기록했는데, 해당 업종의 주요 종목들이 대량 매도됐기 때문이다. 매도 압력이 컸던 종목으로는 FOX(FPT Telecom Joint Stock Company, -3.81%), VNZ(VNG Corporation, -8.2%), VGI(Viettel Global Investment JSC, -2.23%), YEG(Yeah1 Group Corporation, -5.16%), SGT(SaiGon Telecommunication & Technologies Corporation, -1.92%), FOC(FPT Online Joint Stock Company, -1.94%) 등이 있다.

은행주 전반이 급락했다. SHB(Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank)가 4.2% 하락하여 최저가인 1만 2,600 동을 기록했으며, SSB(Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank, 3.7%), LPB(Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank, 3.4%), CTG(Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade, 3.3%), VIB(Vietnam International Commercial Joint Stock Bank, 2.8%)도 큰 폭으로 내렸다.

에너지 부문은 BSR(Petrovietnam Refining And Petrochemical Corporation), PVS(PetroVietnam Technical Services Corporation), PVT(PetroVietnam Transportation Corporation) 등에 힘입어 주요 부문 중 보기 드문 긍정적인 흐름을 보였다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 13일 추이

hongwoori84@newspim.com