영국, 이란 이슬람혁명수비대를 '국가안보 위협'으로 지정… 활동 돕거나 지원하면 최대 14년형

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 샤바나 마무드 영국 내무장관은 13일(현지 시각) 이란 신정체제의 핵심 세력인 이슬람혁명수비대(IRGC)를 '국가안보 위협'이라고 지정하고, 이 기관에 대한 지원을 불법화할 방침이라고 밝혔다.

국가안보 위협 지정은 의회 승인을 받아야 하며, 이후에는 IRGC를 지원하거나 활동을 돕는 행위는 최대 징역 14년형에 처해질 수 있게 된다.

또 IRGC를 대신해 간첩 활동, 사보타주(파괴공작), 방화를 저지른 경우 종신형을 선고받을 수도 있다.

IRGC 이외에도 이란의 '정의의 동료 이슬람운동(IMCR)'과 러시아의 GRU 의용군단도 국가안보 위협으로 지정될 예정이다. IMCR은 최근 영국 내 유대인 공동체를 겨냥한 여러 차례의 공격에 대해 자신들이 배후라고 주장해 왔다.

키어 스타머 영국 총리는 성명을 통해 "우리는 영국이 거리에서 공포와 분열, 폭력을 퍼뜨리려는 국가들의 놀이터가 되도록 결코 내버려 두지 않을 것"이라고 했다.

그는 "우리는 이미 이란 정권과 그 연계 세력, 그리고 우리나라를 겨냥한 러시아 공작원과 네트워크를 상대로 강력한 조치를 취해왔다"며 "이번 새로운 권한은 영국에서 이들의 더러운 일을 수행하는 사람들을 기소하고 수감하는 일을 더욱 쉽게 만들 것"이라고 했다.

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 키어 스타머 영국 총리가 22일(현지 시각) 런던 다우닝가 10번지 총리실 앞에서 사퇴를 발표하고 있다. 2026.06.22. ihjang67@newspim.com

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