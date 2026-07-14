우리은행, 서울경제진흥원과 '청년·금융취약계층' 금융교육 협약

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 13일 서울경제진흥원과 금융교육 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
- 양 기관은 서울 영테크 등 통해 청년·취약계층 대상 경제·금융교육을 공동 추진한다.
- 우리은행은 금융사기 예방 등 실생활 금융교육을 확대해 자립청년·군장병·발달장애인 등으로 대상을 넓힐 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 우리은행(은행장 정진완)은 지난 13일 서울경제진흥원(SBA, Seoul Business Agency)과 금융교육 업무협약(MOU)을 체결하고 청년과 금융취약계층을 위한 금융교육을 공동 추진한다고 14일 밝혔다.
우리은행은 협약을 통해 서울시 청년 자산형성 지원사업인 '서울 영테크'의 금융교육 파트너로 참여한다. 영테크는 자산형성이 어려운 청년에게 재무상담과 금융교육을 제공해 경제적 자립을 돕는 정책이다.
양 기관은 청년 및 취약계층을 위한 경제·금융교육 프로그램 공동 기획 및 운영, 계층별 금융교육 제공, 온·오프라인 교육채널 공동 운영, 금융교육 전문강사 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
우리은행은 금융사기 예방, 신용관리, 자산관리, 소비 및 부채관리 등 실생활 중심의 금융교육을 제공한다. 그동안 청년 중심으로 이뤄지던 금융교육을 자립청년, 은둔·고립청년, 한부모 및 미혼모 가정, 군장병, 특성화고 학생, 발달장애인 등 다양한 취약계층으로 확대할 계획이다.
우리은행은 청년 금융교육 프로그램 'WON MORE 금융닥터'를 운영 중이며 지금까지 11회에 걸쳐 5,285명에게 금융교육을 제공했다.
ssup825@newspim.com