현대차·기아, 레드닷 6관왕…로봇 모빌리티 '모베드' 최우수상

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 자동차를 넘어 로봇과 미래 모빌리티로 디자인 경쟁력을 확장하고 있다.

2026 레드닷 어워드 본상 현대차 '콘셉트 쓰리'. [사진=현대차그룹]

현대차·기아는 14일 '2026 레드닷 어워드: 디자인 콘셉트'에서 최우수상 1개와 본상 5개 등 총 6개 상을 받았다고 밝혔다.

최우수상은 모바일 로봇 플랫폼 모베드를 활용한 '어반호퍼&골프'가 차지했다. 이 작품은 디자인 콘셉트 부문 최고 작품에 주어지는 '루미너리' 후보에도 선정됐다.

어반호퍼는 복잡한 도심과 좁은 골목에서 이동을 지원하는 스쿠터형 모델이다. 골프는 자율주행과 사용자 추종 기능을 기반으로 골프장 지형을 주행하고 캐디 역할까지 수행한다.

모베드는 올해 CES 최고 혁신상을 시작으로 iF 디자인 어워드와 레드닷 제품 디자인 부문에서도 수상하며 기술과 디자인 경쟁력을 동시에 인정받았다.

현대차의 소형 전기차 콘셉트 '콘셉트 쓰리'와 오프로드 콘셉트카 '크레이터', 제네시스의 고성능 콘셉트 '마그마 GT'와 오프로드 모델 '엑스 스콜피오'도 본상에 이름을 올렸다.

기아는 디자인 철학 '오퍼짓 유나이티드'를 반영한 '비전 메타 투리스모'로 본상을 받았다. 현대차·기아 관계자는 "각 브랜드의 디자인 철학과 미래에 대한 영감이 응집된 성과"라고 말했다.

chanw@newspim.com