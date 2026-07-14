삼성전자, 레드닷 어워드서 최고상 2개 포함 8개 수상

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AI 기반 디자인 콘셉트 세계 3대 어워드 석권

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 '레드닷 디자인 어워드 2026' 디자인 콘셉트 부문에서 최고상인 '베스트 오브 더 베스트' 2개를 포함해 총 8개의 상을 수상했다고 14일 밝혔다.

최고상을 받은 작품은 '가전 소모품 선행 콘셉트 디자인'과 키즈 로봇 '드리모와 미니모'다.

가전 소모품 선행 콘셉트 디자인. [사진=삼성전자]

가전 소모품 선행 콘셉트 디자인은 소모품의 색상으로 관리 방법을 직관적으로 구분할 수 있도록 설계했다. 반영구 사용 부품은 회색, 재활용 가능한 부품은 녹색, 일반 폐기 대상은 갈색으로 구분해 별도의 설명 없이도 올바른 처리 방법을 알 수 있게 했다. 이 콘셉트는 iF 디자인 어워드 2026 금상, IDEA 디자인 어워드 2024 금상에 이어 레드닷 최고상까지 수상하며 세계 3대 디자인 어워드를 모두 석권했다.

키즈 로봇 '드리모와 미니모'는 인공지능을 활용해 아이의 관심사와 성장 단계에 맞춘 개인화 경험을 제공하는 차세대 로봇 콘셉트다. 가정용 본체 '드리모'와 휴대형 '미니모'가 연동돼 언제 어디서나 아이와 함께한다. 아이가 자신이 만든 생성형 AI 캐릭터와 상호작용하며 성장하는 미래형 AI 동반자 비전을 제시했다.

본상(Winner)을 받은 6개 디자인 콘셉트는 모두 인공지능(AI)을 활용해 개인의 삶의 질을 높이는 데 초점을 맞췄다.

'AI 뷰티 미러'는 얼굴을 스캔해 피부 상태를 분석하고 맞춤형 관리 방안을 제안한다. 'AI 인터페이스 파노라마 UX'는 사용자 특성과 상황에 맞춰 화면 구성과 상호작용 방식을 자동으로 최적화한다.

키즈로봇 드리모와 미니모. [사진=삼성전자]

'AI 키친'은 AI와 로보틱스를 활용해 식단 추천부터 식재료 관리, 조리와 세척까지 지원한다. 'AI 스페이셜 탭'은 무안경 3D 기술을 기반으로 실시간 상호작용과 자연스러운 눈맞춤이 가능한 대화형 플랫폼이다.

'AI 홈 컴패니언 푸코'는 주변 상황을 인지해 공간 프로젝션과 비언어적 상호작용으로 도움과 교감을 제공한다. '플루이드 AI 디자인시스템'은 AI 에이전트와 생성형 사용자환경(UI)을 결합해 개인 맞춤형 인터페이스를 만들어준다.

레드닷 디자인 어워드는 1955년 독일에서 제정된 세계적 권위의 디자인상으로, 제품 디자인, 디자인 콘셉트, 브랜드·커뮤니케이션 등 3개 부문으로 시상한다.

kji01@newspim.com