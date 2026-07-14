두나무, AI 백테스트 도구 '스트래티지 툴킷' 베타 출시

자연어 입력으로 투자 전략 검증…AI 환각 문제 해결

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 두나무는 자연어로 입력한 매매 전략을 과거 시세 데이터로 검증할 수 있는 인공지능(AI) 기반 백테스트 도구 '업비트 스트래티지 툴킷'의 베타 버전을 출시했다고 14일 밝혔다.

이용자가 일상적인 대화체로 투자 아이디어를 입력하면 AI 에이전트가 이를 계산 가능한 전략 규칙으로 정리하고, 내장된 백테스트 엔진이 실제 과거 시세 데이터를 바탕으로 성과를 계산한다. 자금을 투입하기 전에 수익률과 최대 낙폭(MDD) 등을 미리 확인할 수 있다.

가장 큰 특징은 AI와 백테스트 엔진의 역할을 분리한 구조다. 일반적인 생성형 AI에 백테스트를 요청할 경우 임의의 데이터를 생성하거나 부정확한 계산을 적용해 왜곡된 결과를 도출하는 'AI 환각' 문제가 발생할 수 있다. 이 도구는 AI가 전략 규칙 정리에만 집중하고 실제 계산은 백테스트 엔진이 담당함으로써 동일한 조건에서 일관되게 재현 가능한 결과를 제공한다.

상대강도지수(RSI), 이동평균수렴·확산지수(MACD), 볼린저 밴드 등 기술적 지표 15종을 활용할 수 있으며, 1초봉부터 1개월 단위 캔들까지 폭넓은 데이터 구간을 분석할 수 있다. 마켓별 수수료와 거래 체결 조건을 반영해 수익률, 최대 낙폭, 승률 등 주요 성과 지표를 리포트 형태로 제공한다.

이용자는 AI 에이전트와의 대화를 통해 조건을 조정하며 여러 전략을 비교할 수 있다. RSI가 30 이하일 때 매수하고 70 이상일 때 매도하는 전략을 입력한 뒤 기간이나 지표 기준을 바꿔가며 결과 변화를 확인하는 식이다.

클로드 코드(Claude Code), 커서(Cursor), 코덱스(Codex) 등 AI 코딩 에이전트 환경과 연동을 지원한다. 베타 버전은 업비트 개발자센터와 공식 깃허브에서 무료로 제공된다. 다만 이 도구는 특정 투자 전략을 추천하거나 수익을 보장하지 않는다.

ssup825@newspim.com