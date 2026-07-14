강태영 NH농협은행장, 상품·제도 담당 직원들과 '혁신 소통'

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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = NH농협은행(은행장 강태영)은 지난 13일 강태영 은행장이 생산적·포용금융 활성화를 이끌고 있는 상품 및 규정·제도 업무 담당 직원들과 소통 행사를 갖고, 은행 경쟁력 강화를 위해 현장에서 묵묵히 역할을 수행하고 있는 직원들을 격려했다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 고객 중심의 금융상품 개발과 제도 개선을 위해 노력하는 직원들의 노고에 감사의 마음을 전하고, 현장의 다양한 의견을 청취하기 위해 마련됐다.

참석자들은 업무 수행 과정의 애로사항과 개선 아이디어를 공유하며 상품 경쟁력 제고와 제도 혁신을 위한 다양한 의견을 나눴다.

특히, 상품 개발과 제도 운영 과정에서의 효율성을 높이기 위한 방안에 대해 심도 있는 논의를 이어갔다.

강태영 은행장은 "여러분의 아이디어 하나하나가 농협은행의 미래 경쟁력을 만드는 중요한 자산"이라며 "현장의 목소리를 적극 반영해 상품과 제도를 지속적으로 혁신하고, AX기반의 업무효율화를 통해 직원들이 역량을 더욱 발휘할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.

이어 "이러한 혁신을 바탕으로 하반기에도 생산적 금융과 농업인 포용금융을 실현하는 차별화된 신상품 개발과 제도 개선을 지속적으로 추진해 고객과 농업인에게 더 큰 가치를 제공하겠다"고 덧붙였다.

NH농협은행 강태영 은행장이 13일 상품·제도 혁신을 이끄는 직원들과 소통의 시간을 갖고 기념촬영을 하고 있다.[사진=NH농협은행]

ssup825@newspim.com