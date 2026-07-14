케이뱅크, 첫 개인사업자 특화 신용카드 '케이뱅크 BUSINESS 현대카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 14일 개인사업자용 신용카드를 출시했다
- 온라인쇼핑·멤버십·디지털콘텐츠에 최대 30% 포인트 적립한다
- 사장님통장 보유자 대상 대출 금리 우대·캐시백 혜택을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 케이뱅크가 현대카드와 함께 개인사업자를 위한 신용카드 '케이뱅크 BUSINESS 현대카드'를 출시했다.
사장님통장 보유자가 케이뱅크 앱을 통해 신청할 수 있으며, 사업 관련 입출금과 카드대금을 한 계좌에서 관리할 수 있다.
카드 혜택은 개인사업자의 특성을 반영해 설계됐다. 온라인 쇼핑, 멤버십, 디지털 콘텐츠 서비스 이용 시 결제금액의 10%를 M포인트로 적립받는다. 대상은 네이버플러스 스토어, 쿠팡, 컬리, G마켓, 옥션, 11번가, SSG.COM, 롯데온 등 온라인 쇼핑몰과 네이버플러스 멤버십, 쿠팡 로켓와우, 컬리멤버스, 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 티빙 등이다. 국내외 모든 가맹점에서는 결제금액의 1%가 적립된다. 모든 혜택은 전월 이용금액 50만원 이상을 충족할 때 제공된다.
출시 기념으로 카드 발급 후 해당 영역에서 처음 이용하면 1년간 기존 10%에 20%를 추가 적립해 최대 30%의 M포인트를 받을 수 있다. 카드로 3만원 이상 결제 시 3만원을 캐시백하며, 프로모션 시작일 직전 6개월간 현대카드 결제 이력이 없으면 7만원을 추가로 지급한다. 해외 온·오프라인 가맹점 이용 시에는 최대 20만원을 추가로 받을 수 있다.
카드 발급자가 케이뱅크 '사장님 신용대출'을 신규 신청하면 금리 연 0.2%p 우대 혜택도 제공된다. 프로모션별 기간과 세부 조건은 케이뱅크 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
ssup825@newspim.com