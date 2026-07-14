소노인터내셔널, BTS 뉴욕 프로젝트 공식 파트너 참여

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7월 24일부터 8월 9일까지 테마 객실·F&B 운영

뉴욕 33호텔 바이 소노캄, 공식 협업 호텔로 참여

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 소노인터내셔널이 방탄소년단 뉴욕 콘서트 연계 프로젝트의 공식 파트너로 참여한다.

소노인터내셔널은 'BTS THE CITY ARIRANG - New York' 프로젝트와 공식 파트너십을 체결하고, 뉴욕 '33호텔 바이 소노캄'이 공식 협업 호텔로 선정됐다고 14일 밝혔다.

뉴욕 '33호텔 바이 소노캄(33 Hotel by SONO Calm)' 전경. [사진=소노인터내셔널 제공]

'BTS THE CITY ARIRANG - New York'은 방탄소년단의 뉴욕 콘서트를 기념해 마련된 프로젝트다. 공식 파트너사로 참여하는 33호텔 바이 소노캄은 오는 7월 24일부터 8월 9일까지 'THE CITY ARIRANG' 테마 객실과 식음 서비스를 운영한다. 콜라보 어메니티와 관광객 대상 체험 프로그램도 함께 제공한다.

행사 기간 호텔에서는 뉴욕의 역사적 스토리와 프로젝트 세계관을 결합한 체험 프로그램이 진행된다. 투숙객은 체크인 시 제공되는 'BTS THE CITY ARIRANG Passport'를 활용해 미션을 수행하고, 브루클린 브리지와 피어17 등 뉴욕 주요 명소를 방문하며 여정을 기록할 수 있다.

33호텔 바이 소노캄은 뉴욕 맨해튼 시포트 디스트릭트에 위치한 5성급 호텔이다. 총 7층, 객실 66실 규모로 이스트강과 브루클린 브리지 전망을 갖췄다. 연간 100개 이상의 행사가 열리고 800만명이 찾는 피어17과 인접해 야외 콘서트, 루프탑 다이닝, 플래그십 스토어 등 뉴욕 문화를 즐기기에도 적합하다.

소노인터내셔널은 뉴욕을 비롯해 하와이, 괌, 워싱턴 D.C., 프랑스, 아시아·태평양 지역 등으로 해외 사업을 확대하고 있다. 이번 프로젝트를 통해 글로벌 콘텐츠와 연계한 호텔 운영 역량을 강화한다는 계획이다.

소노인터내셔널 관계자는 "세계 문화의 중심지인 뉴욕에서 글로벌 콘텐츠와 연계한 하스피탈리티 경험을 선보이게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 고객과 함께 경험할 수 있는 독창적인 글로벌 콘텐츠를 확대해 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com