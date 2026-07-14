폭염속 인천 영종하늘도시 대규모 정전 사태…2만여 세대 피해

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인천 영종하늘도시 [사진=인천경제자유구역청]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =폭염속에 인천 영종도 일대에 6시간 넘게 전력 공급이 끊기면서 2만5000여세대가 큰 불편을 겪었다.

14일 인천시와 한국전력공사에 따르면 전날 오후 5시 15분쯤 인천 영종구 영종동 일대에 전력 공급이 끊겼다.

전기가 끊긴 곳은 영종하늘도시 아파트와 상가 등 2만5000세대가 넘는 것으로 파악됐다.

갑작스러운 전력 공급 중단으로 영종도 일대 아파트 등에서 주민 25명이 아파트 엘리베이터에 갇혀 소방 당국이 구조했다.

이 가운데 60대 2명이 허리 통증을 호소해 1명이 병원으로 이송됐다.

인근 상가들도 갑작스런 정전으로 문을 닫으면서 손실이 발생했다.

한전 인천본부는 중산변전소로 들어가는 지중 송전 선로 설비에 문제가 생겨 정전이 발생한 것으로 파악하고 있다.

정전 직후 한전은 영종도 내 영종변전소와 을왕변전소의 예비 전력을 투입하고 긴급 복구 작업을 벌였다.

한전은 복구 작업을 벌여 6시간 10여분만인 오후 11시 30분쯤 전력을 공급했다.

한전 인천본부 측은 안정적인 전기 공급을 위해 다른 변전소에서 신규 배전 선로를 임시로 설치하는 작업을 하고 있으며 완전한 복구까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다고 했다.

hjk01@newspim.com