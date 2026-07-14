포커스에이아이 'PASTEL', WACV 챌린지 1위 올라

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RetailAction Track 3서 평가점수 0.6776 기록

다중 카메라·자세 정보 결합 연구 ICUFN 2026서 발표

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 포커스에이아이 연구진이 개발에 참여한 리테일 영상분석 인공지능(AI) 모델 'PASTEL'이 국제 컴퓨터비전 학술대회 WACV 2026 연계 피지컬 리테일 AI 챌린지에서 1위를 기록했다.

포커스에이아이는 PASTEL이 'RetailAction Track 3' 부문에서 공식 평가점수 0.6776점을 받아 2위 팀의 0.5021점을 앞섰다고 14일 밝혔다.

이번 대회는 WACV 2026 워크숍과 연계해 진행됐으며 참가와 평가는 AI 경진대회 플랫폼 캐글(Kaggle)을 통해 이뤄졌다.

PASTEL은 포커스에이아이와 세이프에이아이 연구진이 공동 개발한 영상분석 AI 모델이다. 여러 대의 매장 카메라 영상과 고객의 자세 정보를 함께 분석해 고객과 상품 간 상호작용이 발생한 시간과 위치를 추정한다.

[사진=포커스에이아이]

기존 리테일 영상분석 모델이 고객 행동 발생 여부를 판별하는 데 집중했다면 PASTEL은 행동이 발생한 시간 구간과 각 카메라 화면에서 상품을 접촉한 위치까지 분석하도록 설계됐다.

연구진은 진열대나 다른 고객에 의해 신체 일부가 가려지거나 카메라마다 촬영 각도가 다른 실제 매장 환경을 반영했다.

연구에는 실제 운영 중인 매장 10곳에서 수집한 약 2만1000개의 영상 샘플과 총 41시간 규모의 리테일 액션(Retail Action) 데이터셋을 활용했다.

실험 결과 PASTEL은 전체 시공간 탐지 성능(mAP) 73.3, 공간 위치 탐지 성능 78.3, 시간 구간 탐지 성능 90.7을 기록했다. 카메라 영상만 사용한 비교 모델의 전체 성능은 57.7이었다.

포커스에이아이는 지난 7~10일 이탈리아 밀라노에서 열린 '제17회 유비쿼터스 및 미래 네트워크 국제학술대회(ICUFN 2026)'에서 관련 연구 결과도 발표했다.

발표 논문은 'PASTEL: Pose-Aware Spatio-Temporal Event Localization of Interactions in Multi-view Retail Videos'다. 논문에는 다중 카메라 환경에서 고객과 상품 간 상호작용의 시간·공간 정보를 분석하는 기술과 성능이 담겼다.

포커스에이아이는 PASTEL을 기존 폐쇄회로(CC)TV와 네트워크 비디오 레코더(NVR), 영상관제 인프라에 연계해 스마트 리테일과 지능형 영상관제 분야에 적용할 계획이다.

회사는 상품 선택·반납, 진열대 상호작용, 고객 행동, 이상상황 분석 등 매장 운영 지원 기능을 확대하고 산업·상업시설의 다중 카메라 영상분석 분야로 적용 범위를 넓힐 예정이다.

포커스에이아이 관계자는 "다중 카메라와 고객 자세 정보를 결합해 매장 내 고객·상품 간 상호작용을 분석하는 기술을 개발했다"며 "기존 영상보안 인프라와 AI를 연계한 스마트 리테일·지능형 영상관제 기능을 확대할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com