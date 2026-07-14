농협상호금융, 생활밀착형 포용금융 확대…1조1000억 지원

농업인·소상공인 금융지원 확대

포용금융 전담창구 전국 운영

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농협상호금융이 금융 취약계층의 채무 부담을 줄이고 금융 접근성을 높이기 위해 '생활밀착형 포용금융'을 확대한다. 장기 연체채권 추심을 추가로 중단하고, 농업인과 소상공인 등을 대상으로 1조1000억원 규모의 금융 지원에 나선다.

농협상호금융은 기존 범농협 포용금융 대책에 자체 지원을 더한 생활밀착형 포용금융 확대 방안을 추진한다고 14일 밝혔다.

농협상호금융은 400억원 규모의 장기 연체채권에 대한 추심을 추가로 중단한다. 기존 1500억원 규모의 장기 연체채권 소각과 합쳐 모두 1900억원 규모의 금융 지원을 추진하는 것이다. 앞서 범농협이 발표한 8876억원 규모의 장기 연체채권 정리방안에 자체 지원을 추가한 조치다.

10일 경북 칠곡 약목농협에서 진행된 포용금융 동행창구 1호점 개소식에서 윤성훈 농협 상호금융대표이사(사진 왼쪽에서 네 번째) 등 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=농협상호금융] 2026.07.14 rang@newspim.com

이를 통해 상환 능력이 부족한 취약 차주의 채무 부담을 덜고, 소득과 상환 여건을 종합적으로 고려해 경제적 재기를 지원한다는 계획이다.

농업인과 소상공인, 서민을 위한 금융 지원도 확대한다. 농업인 특화상품인 '농심천심 희망대출' 등 1조원과 햇살론·사잇돌 등 서민금융상품 1000억원을 공급해 금융 사각지대를 줄일 방침이다.

농협상호금융은 금융 취약계층을 위한 '포용금융 동행창구'도 전국 농축협으로 확대 운영한다. 고령자와 장애인, 다문화가정 등이 편리하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 전용 창구와 전담 직원을 배치한다. 또 경사로와 안전손잡이, 확대독서기, 디지털 번역기 등 편의시설 설치에 110억원을 지원한다. 지난 10일에는 경북 칠곡 약목농협 남부지점에 1호점을 개소했다.

이와 함께 온라인투자연계금융업과 연계한 투자도 확대해 중·저신용자와 소상공인의 자금 조달 기회를 넓힐 계획이다. 전국 농축협과 농협은행 자동화기기에서는 출금·이체 수수료를 한시적으로 면제해, 지난 4월 30일부터 6월 30일까지 약 30억원의 금융비용 절감 효과를 거뒀다.

윤성훈 농협상호금융 대표이사는 "이번 지원은 기존 범농협 포용금융 대책에 농협상호금융의 자체 지원을 더한 것으로, 상환에 어려움을 겪는 고객에게는 다시 일어설 기회를 제공하고 자금이 필요한 농업인과 소상공인에게는 필요한 금융을 적기에 공급하기 위한 것"이라며 "앞으로도 농축협과 함께 금융 취약계층이 현장에서 체감할 수 있는 지원을 지속 확대해 지역사회와 함께 성장하는 포용금융을 실천하겠다"고 강조했다.

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