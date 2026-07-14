애슐리퀸즈, '그랜드NC송파점' 선보인다

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기존보다 면적 70% 확대…340평 규모 리뉴얼

즉석 그릴·오픈 샌드위치·스시·디저트 등 메뉴 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이랜드이츠가 애슐리퀸즈 NC송파점을 확장 리뉴얼해 '그랜드NC송파점'으로 새롭게 선보인다.

14일 이랜드이츠는 오는 16일 애슐리퀸즈 그랜드NC송파점을 오픈한다고 밝혔다. 그랜드NC송파점은 기존 약 200평 규모였던 NC송파점을 약 340평 규모로 확장한 리뉴얼 매장이다. 매장 면적은 기존보다 약 70% 넓어졌다.

즉석(라이브)그릴. [사진=이랜드이츠 제공]

확장된 공간에는 애슐리퀸즈 최대 규모의 샐러드바가 들어선다. 고객 동선과 좌석 구성도 함께 정비해 다양한 메뉴를 보다 편리하게 즐길 수 있도록 했다.

이번 리뉴얼은 메뉴 경험을 대폭 확대한 것이 특징이다. 그랜드NC송파점은 기존 애슐리퀸즈 매장의 최소 메뉴 구성 대비 메뉴 가짓수를 최대 30% 늘렸다. 즉석 그릴, 오픈 샌드위치, 와인 페어링, 한식, 스시, 베이커리, 디저트 등 총 13개 메뉴 코너를 신설하거나 강화했다.

대표적으로 고객 앞에서 메뉴를 직접 조리해 제공하는 즉석 그릴 코너를 마련했다. 새우와 가니쉬 등을 제공하며, 오픈 초기에는 평일 디너와 주말·공휴일에 안심 큐브스테이크를 특별 제공한다.

고객이 직접 재료를 조합할 수 있는 오픈 샌드위치 코너도 새롭게 운영한다. 건강빵과 다양한 토핑을 활용해 취향에 맞는 오픈 샌드위치를 만들 수 있다. 와인과 함께 즐길 수 있는 비스킷, 치즈, 올리브, 견과류 등 페어링 메뉴도 선보인다.

한식과 스시 메뉴도 보강했다. 나물류 등 한식 메뉴를 강화하고, 평일 디너와 주말·공휴일에는 소고기 불초밥을 제공한다. 디저트 코너에는 애슐리퀸즈 최초로 아사이&요거트볼을 도입하고, 페르케노 젤라또와 웜디저트류도 선보인다.

그랜드NC송파점은 메뉴와 공간을 확대하면서도 가격은 기존 애슐리퀸즈와 동일하게 운영한다.

이랜드이츠 관계자는 "그랜드NC송파점은 애슐리퀸즈 최대 규모 샐러드바와 13개 메뉴 코너 신설·강화를 통해 가장 큰 폭의 변화를 담은 매장"이라며 "테스트베드 매장으로서 가족 고객부터 모임 고객까지 취향에 맞게 즐길 수 있도록 운영하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com