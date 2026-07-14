브릴스, 증권신고서 제출…코스닥 상장 추진

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신주 120만주 공모, 희망 공모가 1만6500~1만9500원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션 기업 브릴스가 코스닥시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차에 들어갔다.

브릴스는 이번 상장을 통해 신주 120만주를 공모할 계획이라고 14일 밝혔다. 희망 공모가 범위는 1만6500~1만9500원이며 총 공모 예정 금액은 약 200억원 규모다.

기관투자자 대상 수요예측은 오는 8월 14~21일 진행한다. 일반투자자 대상 공모청약은 8월 25~26일 실시할 예정이다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다.

[사진=브릴스]

브릴스는 로봇 시스템의 설계와 소프트웨어 개발, 생산, 설치, 사후관리 과정을 자체 수행하는 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션 기업이다.



산업용 로봇과 협동로봇, 자율이동로봇(AMR)을 제조하고 관련 솔루션을 구축한다. 자동차와 이차전지, 반도체 산업 등에 정밀검사와 조립, 물류, 안전제어 시스템을 공급하고 있다.

회사는 현대자동차와 LG CNS, HD현대중공업, 포스코 등을 고객사로 확보했다.

브릴스는 피지컬 인공지능(AI) 기반 지능형 로봇 시스템과 온디바이스 AI 기술을 제조 현장에 적용하는 인공지능 전환(AX) 사업도 추진할 계획이다. 산업별 기술을 결합한 신규 로봇 솔루션 개발도 진행한다.

해외 사업 확대를 위해 미국 미시간주에 현지 법인을 설립했다. 현지 법인 부지 면적은 6434㎡ 규모다.

브릴스는 미국 법인을 북미 사업 거점으로 활용해 기존 자동차 산업뿐 아니라 의료기기와 이차전지 등 제조 분야로 공급 대상을 확대할 계획이다.

회사는 포스코그룹과 한국산업은행, IBK투자증권 등 22개 기관으로부터 누적 402억원의 투자를 유치했다.

브릴스는 상장으로 확보한 공모자금을 연구개발과 해외 사업 확대에 사용할 예정이다.

주요 자금 사용 계획은 ▲피지컬 AI·온디바이스 AI 기술 개발 ▲AX 기반 핵심 기술과 신규 솔루션 개발 ▲해외 영업망 확충 및 시장 진출 ▲생산·운영 인프라 확대 등이다.

전진 브릴스 대표는 "코스닥 상장을 계기로 피지컬 AI와 온디바이스 AI, AX 관련 기술 개발을 확대할 계획"이라며 "해외 영업망과 생산 기반도 확충해 글로벌 로봇 시장 진출을 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com