CU, 국가유산 담은 한정판 수제맥주 3종 선보인다

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대표·한강·강서 패키지에 국가유산 방문 캠페인 반영

경복궁 경회루·남한산성·철원 고석정 디자인 적용

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CU가 국가유산진흥원, 세븐브로이와 손잡고 국가유산을 담은 한정판 수제맥주를 선보인다.

CU는 수제맥주 '대표', '한강', '강서' 패키지에 국가유산 이미지를 적용하고 '국가유산 방문 캠페인' 알리기에 나선다고 14일 밝혔다. 리뉴얼 패키지는 이달 10일부터 판매되고 있다.

CU_국가유산 수제맥주 3종. [사진=BGF리테일 제공]

국가유산 방문 캠페인은 우리 국가유산의 가치와 매력을 세계에 알리기 위해 국가유산진흥원이 2020년부터 추진해온 사업이다. CU는 국내 수제맥주 1세대 브랜드인 세븐브로이와 협업해 국가유산을 일상에서 즐길 수 있는 라이프스타일 콘텐츠로 재해석했다.

이번 협업 상품에는 국가유산 방문 캠페인의 '열 개의 길' 중 일부가 담겼다. '대표' 패키지에는 왕가의 길 중 경복궁 경회루가, '한강'에는 남한산성이 적용됐다. '강서'는 선사 지질의 길 중 철원 고석정을 모티브로 꾸몄다.

각 제품 하단에는 국가유산 방문 캠페인 홈페이지로 연결되는 QR코드도 삽입했다. 소비자가 상품을 구매한 뒤 캠페인 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 하기 위한 것이다.

CU는 출시를 기념해 오는 9월까지 해당 상품을 4캔 1만원에 판매한다. 또 CU 고석정점, 삼청점, 명동역점, 홍대상상점, 신제주점 등 5개 점포에서는 미니 팝업스토어를 운영하고, 구매 고객에게 맥주 모양 키링을 증정한다.

이번 협업은 K컬처에 대한 관심이 높아지는 가운데 외국인 관광객에게 국가유산 방문 캠페인을 알리기 위해 기획됐다. CU에 따르면 해외 결제수단 결제금액은 지난해 전년 대비 107.2% 증가했고, 올해 상반기에도 86.3% 늘었다.

황철중 BGF리테일 주류팀 MD는 "늘어나는 외국인 관광객에게 캠페인을 알릴 수 있는 채널로 편의점이 부상하고 있다"며 "대표 K편의점으로서 다양한 협업과 상품 출시를 이어가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com