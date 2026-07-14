이통 3사, 발신자 영상 보여주는 'V프로필' 출시

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤·KT·LG유플러스는 14일 통화 화면에 발신자 영상을 보여주는 V프로필 서비스를 공동 출시했다
- 이용자는 여행·반려동물 등 다양한 영상을 설정하고 계절·기념일에 맞춰 수시로 변경할 수 있다
- 8월 31일까지 가입 후 1개월 유지 시 네이버페이 5000포인트를 제공하며 월 이용료는 3300원이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = SK텔레콤, KT, LG유플러스는 통화 시 발신자의 영상을 수신자에게 보여주는 'V프로필' 서비스를 공동으로 출시했다고 14일 밝혔다. 월 이용료는 3300원이다.
V프로필은 통화 연결 시 수신자의 휴대폰 화면에 발신자가 미리 설정한 영상을 표시하는 서비스다. 기존 V컬러링이 수신자 중심으로 발신자의 영상을 받는 방식이었다면 V프로필은 발신자가 자신의 개성과 메시지를 능동적으로 전달할 수 있도록 설계됐다.
이용자는 여행, 반려동물, 스포츠, 음악 등 다양한 주제의 영상을 설정할 수 있으며 계절이나 기념일에 맞춰 콘텐츠를 수시로 변경할 수 있다.
V컬러링 앱 내 'AI로 만들기' 기능을 활용하면 사진이나 문구, 콘셉트를 기반으로 별도의 편집 기술 없이도 개인 맞춤형 영상을 제작할 수 있다.
V프로필은 V컬러링 앱에서 가입 및 콘텐츠 설정이 가능하다. 이통 3사는 8월 31일까지 프로모션을 진행한다. 이 기간 내 V프로필에 가입한 후 1개월 이상 서비스를 유지한 고객에게는 네이버페이 5000포인트를 제공한다.
origin@newspim.com