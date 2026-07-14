세븐일레븐, 여름 한정 '수박 스무디' 출시

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15일 출시…수박 94%·80kcal 시즌 한정 상품

즉석 스무디, 3월 도입 후 누적 판매 60만잔 돌파

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 세븐일레븐이 여름철을 겨냥한 시즌 한정 상품으로 '수박 스무디'를 선보인다.

14일 세븐일레븐은 오는 15일 수박 스무디를 출시한다고 밝혔다. 이번 신상품은 본격적인 여름철을 맞아 편의점 즉석식품 경쟁력을 강화하고 여름 음료 수요를 공략하기 위해 기획됐다.

차별화 전략 상품 스무디 통해 하절기 본원적 먹거리 경쟁력 끌어올린다. [사진=세븐일레븐 제공]

세븐일레븐의 즉석 스무디는 지난 3월 도입 이후 이달 12일까지 전국 운영 점포에서 누적 판매량 60만잔을 돌파했다. 전문점 대비 합리적인 가격과 간편하게 과일 음료를 즐길 수 있다는 점을 앞세워 2030세대 구매 비중이 60%에 달한다.

온라인 반응도 이어지고 있다. 세븐일레븐 공식 인스타그램에 공개된 스무디 3종 소개 영상은 누적 조회수 210만회를 넘었고, 지난달 선보인 케일&파인 스무디 관련 게시물도 3주 만에 조회수 100만회를 기록했다.

이번에 출시하는 수박 스무디는 신선한 수박 94%와 수박 착즙주스로 구성됐다. 과일 본연의 청량한 맛을 살렸으며, 80kcal의 낮은 칼로리로 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징이다.

세븐일레븐은 이달 말까지 모바일앱 내 '당일픽업' 서비스로 수박 스무디를 구매하는 고객에게 1000원 할인 혜택을 제공한다.

즉석 스무디 운영 점포도 확대한다. 세븐일레븐은 이달 초 제주 지역까지 운영 점포를 넓혔으며, 현재 200여개 점포에서 운영 중인 즉석 스무디 인프라를 연내 전국 주요 거점 점포 중심으로 3배가량 확대할 계획이다.

하절기 복날 수요를 겨냥한 즉석치킨 프로모션도 진행한다. 세븐일레븐은 초복을 맞아 오는 15일과 25일 '크리스피순살치킨버켓'을 3000원 할인 판매한다. 카카오페이머니 결제와 세븐앱 당일픽업 혜택을 적용하면 4900원에 구매할 수 있으며, 구매 고객에게는 한정 수량으로 펩시콜라 1.5L를 증정한다.

지영근 세븐일레븐 즉석식품팀 담당 MD는 "여름 한정판 스무디와 복날 즉석식품 프로모션을 통해 차별화된 맛과 혜택을 제공하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com