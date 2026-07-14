LF몰, AI 쇼핑 에이전트 '스타일톡' 도입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자연어 질문 기반 상품 추천…추천 이유까지 제공

날씨·인기 검색어·클릭 이력 반영해 개인화 추천

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LF몰이 생성형 AI 기반 쇼핑 에이전트 서비스를 도입하고 고객 맞춤형 쇼핑 경험 강화에 나선다.

LF가 운영하는 프리미엄 라이프스타일 전문몰 LF몰은 AI 쇼핑 에이전트 서비스 'LF 스타일톡'을 새롭게 선보였다고 14일 밝혔다.

LF몰 AI 쇼핑 에이전트 'LF 스타일톡' [사진=LF 제공]

LF 스타일톡은 LF몰이 축적해온 브랜드 운영 경험과 패션 큐레이션 노하우를 생성형 AI에 접목한 자연어 기반 쇼핑 서비스다. LF몰 검색창 아래 '스타일톡' 메뉴에서 이용할 수 있으며, 고객이 평소 대화하듯 원하는 상품을 설명하면 AI가 의도를 분석해 적합한 상품을 추천한다.

예를 들어 "요즘 날씨에 입기 좋은 시원한 원피스 추천해줘", "헤지스 신상 셔츠 보여줘"처럼 질문하면 AI가 상품을 제안하고 추천 이유도 함께 설명한다.

LF 스타일톡은 단순 키워드 매칭을 넘어 고객의 현재 상황을 종합적으로 반영하는 것이 특징이다. 현재 날씨와 LF몰 실시간 인기 검색어, 고객의 최근 클릭 상품 등을 분석해 같은 질문에도 고객과 시점에 따라 다른 답변을 제공한다.

고객 데이터 보안을 위해 오픈소스 대규모 언어모델을 자체 서버에 구축·운영하는 점도 특징이다. 외부 서비스에 의존하지 않는 독립적인 AI 환경을 마련하고, LF몰이 보유한 패션 전문 지식과 상품 운영 노하우를 AI에 반영했다.

또 고객 질문을 의미 단위로 이해하는 벡터 검색 기술을 LLM과 결합해 키워드로 정의하기 어려운 표현도 의도와 맥락에 맞춰 분석한다. 추천 상품도 단순히 나열하는 데 그치지 않고 소재, 핏, 스타일링 포인트 등을 함께 설명한다.

LF몰은 올해 3월 'AI 코디 추천 서비스'를 선보인 데 이어 이번 스타일톡을 통해 AI 활용 영역을 검색과 탐색까지 확대했다. 향후 이미지 기반 상품 검색, AI 코디 추천, 이미지 유사 상품 추천 기능도 강화할 계획이다.

LF몰 관계자는 "고객들은 정확한 상품명보다 자신의 상황과 취향을 자연스럽게 설명하며 쇼핑하기를 원하고 있다"며 "AI를 활용해 더 자연스럽고 개인화된 쇼핑 경험을 제공하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com