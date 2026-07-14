[로펌이슈] 세종, SK하이닉스 ADR 상장 자문 성공…국내 최대 40조원 규모 IPO 지원

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종이 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 거래에 대한 법률자문을 성공적으로 수행했다고 14일 밝혔다.

이번 거래는 국내 상장기업이 약 20년 만에 미국 ADR 상장에 나선 사례로, 조달 규모는 265억달러(약 40조원)에 달한다. 국내 기업 기준 역대 최대 규모 IPO이자 미국 기업을 포함한 미국 주식 공모시장에서도 스페이스X에 이어 역대 두 번째 규모로 평가된다.

(왼쪽부터)정성구, 이정우, 박용진, 박형준 변호사, 진시원 수석전문위원. [사진=세종]

세종은 발행회사인 SK하이닉스를 대리해 거래 구조 설계와 일정 검토를 비롯해 법적 쟁점 분석, 규제당국 협의, 법률실사, 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류인 Form F-1 검토, 증권신고서와 국내 공시, 인수계약서 및 예탁계약 검토 등 상장 전 과정에 걸쳐 법률자문을 제공했다.

특히 이번 ADR 상장은 금융위원회와 금융감독원, 한국거래소, 한국예탁결제원 등 국내 규제기관은 물론 미국 증권 규제 체계까지 동시에 검토해야 하는 복합 거래인 만큼, 다양한 법적·제도적 이슈에 대한 사전 검토와 관계기관 협의가 핵심 과제로 꼽혔다.

세종은 거래 초기부터 주요 법적 쟁점을 선제적으로 검토하고 금융당국과의 협의를 주도해 증권신고서 제출 일정과 내용을 조율했으며, 한국거래소와 한국예탁결제원 등과도 긴밀히 협력해 ADR 발행 및 상장 절차를 지원했다.

또한 20여 년 만에 국내 상장사의 ADR 상장이 추진된 사례인 만큼 관련 법적 쟁점과 실무 해석을 체계적으로 정리해 향후 해외 DR(주식예탁증서) 상장을 추진하는 국내 기업들이 참고할 수 있는 선례를 마련했다는 점에서도 의미가 있다고 세종은 설명했다.

이번 거래를 총괄한 박용진 변호사는 "이번 SK하이닉스 ADR 상장은 국내 상장기업의 해외 자본시장 진출 역사에 새로운 이정표를 제시한 기념비적인 사례"라며 "발행회사 법률자문사로서 거래 전 과정에 걸쳐 성공적인 상장을 지원하게 된 것을 뜻깊게 생각하며 앞으로도 축적된 자본시장 자문 경험을 바탕으로 국내 기업의 글로벌 자본시장 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com