대구·경북 폭염 수그러지나...14~15일 최고 40mm 비

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북권에 전국에서 첫 '폭염중대경보'가 발령되고 수일째 폭염 특보가 이어지면서 무더위가 기승을 부리고 있는 가운데 14일 오후부터 비가 예고됐다. 폭염이 수그러들 전망이다.

14일 기상청에 따르면 이날부터 이튿날인 15일까지 전국에 비가 내릴 것으로 예고했다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 7월 땡볕에 순백의 속살을 열며 꽃을 피우는 흰꼬리진달래. 경북 울진군 북면 덕구계곡과 구수곡 계곡은 희귀멸종위기종인 흰꼬리진달래의 자생지이다. 2026.07.14 nulcheon@newspim.com

또 전국 대부분 지역에서 바람이 매우 강하게 불 것이라고 예보했다.

기상청은 14일 밤(18~24시)부터 경상권에 비가 시작돼 이튿날인 15일 오후(12~18시)에 대부분 그칠 것이라고 예고했다.

대구·경북과 울릉·독도의 예상 강수량은 5~40mm로 관측됐다.

기상청은 비가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나 비가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 무덥겠다며 폭염 영향 예보(11시 30분 발표)를 참고할 것을 주문했다.

대구와 경북 주요 지역의 14일 낮 기온은 대구 36도, 경북 봉화 31도, 안동·의성·상주 34도, 영천 35도, 영덕·포항·경주는 37도로 관측됐다.

nulcheon@newspim.com