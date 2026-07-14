미래에셋, TIGER 배당커버드콜액티브 최근 1년 수익률 123% 기록

"액티브 운용성과 기반 특별분배 지속"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 14일 자사 'TIGER 배당커버드콜액티브' 상장지수펀드(ETF)가 특별분배 도입 1주년을 맞은 가운데, 국내 상장 커버드콜 ETF 가운데 최근 1년 수익률 1위를 차지했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 기준 TIGER 배당커버드콜액티브 ETF의 최근 1년 수익률은 123.24%로 국내 상장 커버드콜 ETF 가운데 가장 높다. 순자산은 2조1000억원 수준이다.

[사진=미래에셋자산운용]

해당 ETF는 지난해부터 운용 성과를 기반으로 특별분배를 도입했다. 단순히 옵션 프리미엄에 의존하는 기존 커버드콜 전략과 달리, 액티브 운용을 통해 창출한 초과성과를 특별분배 재원으로 활용한다는 설명이다.

올해 상반기에는 운용 성과를 기반으로 매월 최대 2% 수준의 특별분배를 실시했다. 지난 6월 분배율은 2.05%를 기록했으며, 미래에셋자산운용은 상반기 운용 성과를 바탕으로 확보한 재원을 활용해 하반기에도 특별분배를 이어갈 계획이다.

TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 배당 성장 가능성이 높은 국내 우량기업에 투자하는 동시에 시장 상황에 맞춰 옵션 전략을 탄력적으로 운용해 자본차익과 안정적인 월분배를 동시에 추구한다. 특히 액티브 운용을 통해 시장 환경 변화에 유연하게 대응하며 일반적인 패시브 커버드콜 전략 대비 차별화된 성과를 추구하고 있다.

이정환 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부 본부장은 "커버드콜 ETF는 분배율뿐 아니라 장기적인 총수익(Total Return)이 무엇보다 중요하다"며 "TIGER 배당커버드콜액티브 ETF는 우수한 액티브 운용 성과를 투자자들과 특별분배로 공유하는 구조를 통해 안정적인 현금흐름과 자본차익을 동시에 추구하는 새로운 커버드콜 투자 문화를 만들어가겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com