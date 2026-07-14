지오스토리, AI 기반 지도 갱신 기술 확보

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

항공·위성영상과 공간데이터 융합해 변화지역 자동 선별

지도 데이터베이스 연계…전국 단위 갱신 작업 지원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지오스토리가 항공영상·위성영상·공간데이터를 융합한 자체 인공지능(AI) 변화탐지 기술을 기반으로 디지털 지도 갱신 기술을 확보했다.

지오스토리는 최신 영상자료와 기존 공간정보를 AI로 비교·분석해 변화 가능 지역을 자동 추출하고, 해당 결과를 지도 데이터베이스와 연계하는 갱신 체계를 구축했다고 14일 밝혔다.

최근 도시개발과 도로 신설, 건축물 증축 등으로 국토 환경이 변화하면서 신규 지형지물 정보를 지도에 반영하기 위한 갱신 작업도 지속되고 있다. 지오스토리는 항공영상과 위성영상, 기존 공간데이터를 함께 분석하는 자체 변화탐지 기술을 개발했다.

지오스토리 로고. [사진=지오스토리]

해당 기술은 최신 영상자료와 기존 공간정보를 자동 비교해 변화 가능성이 있는 후보지역을 선별한다. 기존 방식은 전문 인력이 대상 지역을 직접 판독했으나, AI 분석을 적용해 우선 검수가 필요한 지역을 추출하고 전체 검수 범위를 줄이도록 설계했다.

지오스토리는 도로와 건물, 공원, 산업시설 등 지형지물별 변화 패턴을 분석하는 기술도 적용했다. 변화탐지 결과는 지도 데이터베이스와 연계해 신규 도로 개통, 건축물 신축, 주요 시설물 변경 등의 정보를 갱신하는 데 활용한다.

회사는 데이터 품질 검증 절차와 대용량 공간데이터 처리 기술을 적용해 전국 단위 지도 데이터 갱신 작업을 수행할 수 있는 기술 기반도 구축했다.

지오스토리 관계자는 "AI 기반 자동 분석을 통해 사람이 모든 지역을 직접 판독하는 기존 방식의 작업 범위를 줄이는 것이 기술의 핵심"이라며 "지도 갱신 속도와 정확도를 높이기 위한 기술 개발을 지속할 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com