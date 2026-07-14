와이투케이파트너스, 오에스피 유상증자 대금 조기 납입

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이달 말 신규 이사진 선임

관리종목 해제 요건 충족 추진





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 오에스피의 전략적 투자자(SI)로 참여한 와이투케이파트너스가 당초 예정보다 앞당겨 제3자배정 유상증자 대금 납입을 마쳤다고 14일 밝혔다.

오에스피에 따르면 이번 자금 납입은 이달 말 임시주주총회에서 선임할 신규 이사진의 경영체제 구축과 자본 확충을 위한 조치다.

오에스피는 최근 코스닥시장 관리종목으로 지정됐다. 회사는 이번 유상증자 대금 납입을 통해 재무구조를 개선하고 관리종목 해제 요건을 조기에 충족한다는 계획이다.

OSP CI. [사진=OSP]

펫푸드 사업은 올해 1분기 영업이익 흑자 전환을 기록했다. 자체 브랜드 '인디고'의 수출액은 전년 동기 대비 22% 증가했다.

오에스피는 하반기 칠레 전용 온라인 스토어를 구축하고 남미 이커머스 플랫폼에 진입할 계획이다. 대만 코스트코 입점도 추진해 해외 판매 채널을 확대한다.

주주환원 정책도 진행했다. 회사는 올해 자사주 21만주를 소각하고 보통주 1주당 0.5주를 배정하는 무상증자를 실시했다. 20억원 규모의 추가 자사주 매입도 진행했다.

오에스피 경영진은 "상장 유지는 주주가치 보호를 위한 최우선 과제"라며 "관리종목 해제 요건을 조기에 충족하고 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다.

오에스피 관계자는 "최근 관리종목 지정은 사업 부실이 아닌 제도 개편에 따른 일시적 요인"이라며 "조기 자본 확충을 기반으로 하반기 실적 개선을 추진할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com