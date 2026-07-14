대전·세종·충남 폭염 속 최대 80㎜ 비…밤사이 충남북부 강한 비

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전·세종·충남에 폭염특보가 이어지는 가운데 14일 오전부터 비가 시작돼 15일까지 최대 80㎜가 내릴 전망이다. 충남북부에는 밤사이 시간당 20~30㎜의 강한 비가 집중될 가능성이 있어 침수와 산사태 등 피해에 주의해야 한다.

14일 대전지방기상청에 따르면 이날 오전 충남 일부 지역에서 시작된 비는 오후 들어 대전과 세종을 포함한 충남권 대부분 지역으로 확대되겠다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 13일 오후 서울 종로구 돈의동 쪽방촌에 쿨링 포그 고장으로 가동이 중단되자 한 주민이 선풍기로 더위를 식히고 있다. 2026.07.13 yeawon2@newspim.com

비는 15일 낮 대부분 그치겠으나 충남 남동부 일부 지역에서는 늦은 오후까지 이어지는 곳이 있겠다. 14일부터 15일까지 예상 강수량은 대전·세종·충남 30~80㎜다.

특히 14일 오후 6시부터 자정 사이 충남북부를 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아질 것으로 예보됐다.

비가 내리지만 무더위는 계속되겠다. 현재 대전과 세종 남부, 천안·공주·아산·논산·금산·부여·청양·예산·서산·보령 등 충남 일부 지역에는 폭염주의보가 발효 중이다.

오늘(14일) 낮 최고기온은 대전과 세종 32도, 홍성 31도 등 30~32도로 예상된다. 습도가 높아 최고체감온도는 33도 안팎까지 오르겠다.

15일 아침 최저기온은 대전·세종·홍성 24도 등 23~25도, 낮 최고기온은 대전·세종·홍성 30도 등 28~31도로 전망된다.

공주와 아산, 논산, 부여, 예산, 보령에는 열대야주의보도 내려졌다. 15일까지 밤사이 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

비가 내리는 동안 기온이 일시적으로 낮아지더라도 비가 그친 뒤 높은 습도 속에 다시 기온이 오르면서 무더위가 이어질 것으로 보인다.

강한 바람도 예상된다. 14일부터 15일까지 대전·세종·충남에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 불겠다. 충남 서해안과 북부 내륙·서부 지역에서는 순간풍속이 시속 70㎞ 이상, 고지대는 시속 90㎞ 이상 가능성이 있다.

서해중부먼바다에는 풍랑주의보가 발효된 가운데 바람이 시속 30~75㎞로 매우 강하게 불고, 물결도 최고 5m까지 높게 일겠다. 충남 앞바다에도 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

기상청 관계자는 "밤사이 강하고 많은 비로 하천 범람과 저지대 침수, 산사태 등 피해가 발생할 수 있다"며 "폭염과 열대야도 이어지는 만큼 야외활동을 줄이고 건강관리에 유의해야 한다"고 당부했다.

nn0416@newspim.com