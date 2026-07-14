펜타힐즈 W스퀘어, '언니네필라테스' 입점 MOU 체결

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 아이에스동서(IS동서)가 경북 경산시 중산지구에 조성 중인 수변 문화복합몰 '펜타힐즈 W스퀘어'가 필라테스 전문 브랜드 '언니네필라테스'와 입점 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

[이미지=펜타힐즈]

'언니네필라테스'는 직영으로 운영되는 필라테스 전문 브랜드로, 회원 관리 시스템과 수업 프로그램을 제공한다고 회사 측은 설명했다.

'펜타힐즈 W스퀘어'는 다양한 분야의 브랜드와 MOU를 체결하며 몰링 문화를 조성하고 있다. 앞서 '종로엠스쿨', '바운스 슈퍼파크(VAUNCE SUPERPARK)', '종로서적' 등과 입점 협약을 완료했다.

또한 멀티플렉스 영화관, 기업형 슈퍼마켓(SSM), 대형 생활용품점 등 인지도 높은 브랜드와의 입점도 추진 중이다.

분양을 맡은 3SC&F 관계자는 "이번 업무협약은 경산시민들의 라이프스타일을 반영한 다양한 콘텐츠를 확보하기 위한 노력의 일환"이라며 "브랜드 유치가 이어지면서 점포 분양 상담도 꾸준히 이어지고 있다"고 말했다.

'펜타힐즈 W스퀘어'는 경북 경산시 중산지구에 연면적 9만 3000여㎡ 규모로 조성되는 수변 문화복합몰로, 490여개 점포가 들어설 예정이다. 중산호수공원과 맞닿은 입지를 바탕으로 쇼핑, 문화, 교육, 외식, 여가를 즐길 수 있는 복합 상업시설로 계획됐다.

단지 반경 3km 내 6만 3, 000여 가구의 배후수요와 3443가구의 주거단지(펜타힐즈W) 수요를 갖췄다. 주변 경산대임 공공주택지구 개발 예정으로 수요 확보가 예상된다.

점포 분양 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 모델하우스는 대구시 수성구 수성대학교 교차로 인근에 마련됐다.

whitss@newspim.com