한화운용, LIFEPLUS TDF 미국 소형주·신흥국 비중 확대

"TDF 핵심은 자산배분을 통한 장기적 성과"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화자산운용은 14일 자사 대표 퇴직연금 솔루션 'LIFEPLUS TDF'(타깃데이티드펀드)의 하반기 운용전략을 공개했다.

한화자산운용은 올해 하반기 반도체∙소프트웨어∙인프라 등 AI 생태계 전반에 대한 성장 기대감이 지속될 것으로 내다봤다. 다만 시장의 관심이 AI라는 테마에서 '실제 이익을 누가 가져가느냐'로 이동하고 있다고 설명했다. AI 산업 섹터별 수익성 변화를 확인하려는 경향이 강해질 것이라는 분석이다.

[사진=한화자산운용]

차덕영 한화자산운용 퇴직연금사업본부 본부장은 "AI 설비투자 주도의 이익 모멘텀에 참여하되 지역 및 시가총액 등을 고려한 균형 잡힌 분산이 필요한 시점"이라고 말했다.

회사는 이에 맞춰 주식 비중 확대 기조는 유지하되 분산에 초점을 맞추는 방식으로 운용전략을 조정했다고 밝혔다. 미국 시장의 경우 소형주에 대한 노출을 확대한다. AI 인프라에 자금이 몰리는 흐름은 계속될 것으로 보고 미국 주식 비중은 늘리되 특정 분야 혹은 종목에 쏠리는 위험을 경계하기 위한 전략이다. 소형주까지 넓게 나눠 담아 상승엔 올라타되 위험은 분산한다.

위험 분산을 위해 AI 사이클 강세와 함께 엔화약세 해소가 기대되고 있는 일본과 그중에서도 AI 설비투자 확대라는 흐름의 핵심인 아시아 신흥국 시장에도 초점을 맞출 예정이다. 차 본부장은 "TDF의 핵심은 글로벌 자산배분을 통한 분산투자"라며 "이를 통해 장기적으로 꾸준한 성장 성과를 창출하는 것이 무엇보다 중요하다"고 전했다.

그는 "특정 국가 혹은 섹터에 쏠림이 많으면 해당 국가 혹은 섹터의 시장이 양호한 국면에서는 매력적일 수 있다"면서도 "그러나 향후 시장이 정체될 경우 투자자 연금 자산의 장기 성장에 차질이 발생할 수 있다"고 경고했다.

한편 LIFEPLUS TDF는 글로벌 자산운용사인 JP모간과의 긴밀한 협업으로 구축한 '맞춤형 글라이드패스'를 기반으로 꾸준한 성과를 내고 있다. 초과수익 창출이 용이한 자산군에는 액티브 전략을, 시장 지수 추종이 효율적인 자산군에는 패시브 전략을 탄력적으로 적용하는 하이브리드 전략으로 투자 효율성을 제고한다.

rkgml925@newspim.com