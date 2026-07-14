삼성자산운용, 'KODEX 200커버드콜액티브' ETF 상장

국내 주도주 비중 확대로 초과 성과 추구

시장 변동성 활용한 탄력적 옵션 전략

매매차익·옵션 프리미엄 비과세로 절세 혜택

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 14일 국내 주도 산업과 핵심 기업에 집중 투자하면서 탄력적인 옵션 매도 전략을 통해 안정적인 월 분배금과 초과 성과를 추구하는 'KODEX 200커버드콜액티브' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 상품은 'KODEX 200타겟위클리커버드콜'의 진화형 상품이다. KODEX 200타겟위클리커버드콜은 코스콤 ETF CHECK 기준 최근 1년 동안 연 17% 수준의 높은 월 분배금을 매월 중순에 지급했다. 신규 상장하는 KODEX 200커버드콜액티브는 기존 상품의 운용방식을 활용하면서 매월 말일을 기준으로 분배금을 지급하도록 설계됐다.

[사진=삼성자산운용]

해당 ETF는 코스피 시장을 주도하는 핵심산업에 더 높은 비중으로 투자할 계획이다. 최근 국내 증시는 지수 전반이 오르기보다 특정 주도 섹터가 시장을 견인하는 쏠림 장세가 두드러지는 특성이 있다.

삼성자산운용은 이러한 흐름에 발맞춰 AI 반도체 및 고부가가치 소부장(소재·부품·장비) 핵심 종목들의 비중을 비교지수 대비 높게 가져간다. 시장 변화와 새로운 기술 트렌드에 따라 편입 종목을 능동적으로 다변화할 수 있는 것이 액티브 전략의 핵심이다.

옵션 운용 방식 역시 시장 상황을 종합적으로 고려해 유연하게 진행한다. 상승장에서는 옵션 매도 비중을 조절해 주가 상승 참여율을 최대화하고, 하락장이나 횡보장에서는 옵션 매도 프리미엄을 안정적으로 확보해 하락 시 충격을 완화하는 탄력적 커버드콜 전략을 수행한다.

세제 혜택 측면에서도 강점이 있다. 국내 옵션 프리미엄 수익과 국내 주식 매매차익은 관련 법령상 비과세 대상에 해당한다. 주식에서 나오는 배당금에 대해서만 15.4% 과세되기 때문에 효율적인 투자가 가능하다는 설명이다.

송아현 삼성자산운용 매니저는 "국내 증시가 기업 이익 체력에 비해 여전히 저평가 국면에 머물고 있는 상황"이라며 "높은 변동성을 활용해 안정적인 수익을 챙기면서도 향후 주가 상승 모멘텀을 함께 향유하고자 하는 투자자들에게 적합하다"고 말했다.

한편 해당 ETF 첫 분배금 지급을 위한 분배기준일은 오는 31일로 설정됐다. 영업일 기준 이틀 전인 29일까지 매수 시 첫 분배금을 수령할 수 있으며, 연금저축계좌는 물론 퇴직연금(DC·IRP) 계좌를 통해서도 투자할 수 있다.

rkgml925@newspim.com