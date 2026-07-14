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[기고] 한국 의료 AI, 디지털 트윈 활용 부족…신뢰성 확보 위한 규제체계 필요

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AI 핵심 요약

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  • 박정인 교수가 디지털트윈과 AI를 활용해 맞춤의료·가상임상시험으로 의료실패와 희귀질환 한계를 줄일 수 있다고 말했다.
  • 미국 FDA는 2025년부터 의약품 개발에 활용되는 의료 AI의 사용목적, 위험기반 신뢰성 평가, 검증·타당성·데이터 품질·생애주기 관리 등을 요구하는 가이드라인을 시행했다.
  • 우리나라는 고영향 AI 확인제도만으로는 부족하므로 디지털트윈과 의료 AI의 신뢰성·검증·데이터 품질을 규율하는 한국형 의료 AI 가이드라인 마련이 필요하다고 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

박정인 덕성여대 AI DynaInfo 연구소 연구교수

기존 의료는 같은 질병이면 대부분 같은 치료를 적용했다. 그러나 현대에는 유전자, 나이, 성별, 생활습관, 기저질환에 따라 치료 효과가 모두 달라 디지털 트윈은 실제 환자의 '가상 복제본(Virtual Twin)'을 만들어 치료 결과를 미리 예측하여 의료실패를 최소화한다.

신약 하나를 개발하는 데 약 10~15년, 수조 원의 비용이 들어가고 그중 가장 많은 비용이 드는 것이 임상시험인데 디지털 트윈은 가상환자, 가상장기, 가상심장 등을 이용하여 임상시험을 일부 줄일 수 있다. 또한 A환자에게 B약을 투여했을 때, 수술을 했을 때 어떤 결과가 나오는지 미리 시뮬레이션할 수 있게 하여 환자와 의료진의 선택권을 늘려주는 체계를 제공해 줄 수 있고 그동안 희귀질환은 환자가 너무 적어서 임상시험 자체가 어려웠던 어려움을 말끔히 해소하고 가상의 환자를 생성하여 효과를 예상할 수도 있게 하며 AI는 학습데이터가 많아질수록 정확도가 높아지므로 환자의 데이터를 사전에 분석하여 다양한 새로운 AI 학습데이터를 생성하여 환자의 생명을 의료진이 완벽하게 구해내게 할 수도 있다.

박정인 교수.

그에 비해 우리나라 의료 AI 제도는 완비되어 있지 아니하다. 인공지능기본법 제33조는 자율적으로 국민의 생명·신체·기본권에 중대한 영향을 미칠 수 있는 의료 분야에서 디지털 트윈과 인공지능 등의 다양한 의료기술이 빠르게 발전하는 현실을 고려하면, 의료 AI라고 하더라도 무엇에 사용할 것인지 ① 신약의 독성 예측인지 ② 임상시험 환자 선정인지 ③ 용량 결정인지 ④ 디지털트윈인지 ⑤ 가상환자 설정인지 모두 위험도가 다르고 사용 목적(Context of Use)이 코드 오류, 계산 오류, 모델 오류없이 구현되는지 데이터는 데이터 출처와 대표성,편향(Bias),누락,품질관리,학습과 검증 데이터의 분리되는지 품질관리(QMS)는 버전관리,변경관리,재학습 기록,문서화,책임자 지정 등 기본관리되고 있는지 신뢰할 수 있는 AI만 허용하는 방향관리가 요구된다.

이 점에서 미국 식품의약국(FDA)의 2025년 1월부터 시행되고 있는 의약품 및 바이오의약품의 안전성(Safety), 유효성(Effectiveness), 품질(Quality)에 관한 AI 규제 가이드라인 「Considerations for the Use of Artificial Intelligence to Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products」은 중요한 시사점을 제공한다. FDA는 AI를 활용한 의약품 개발과 허가 심사의 원칙을 제시하였다.

이 가이드라인은 AI를 금지하거나 제한하는 것이 아니라, 규제 의사결정에 활용하기 위해 충족해야 할 신뢰성 기준을 제시한다. 특히 AI 모델의 사용 목적(Context of Use), 위험기반 신뢰성 평가(Risk-Based Credibility Assessment), 검증(Verification), 타당성 검증(Validation), 데이터 품질, 모델 변경관리, 생애주기 관리 등을 체계적으로 요구하고 있다.

[사진 =뉴스핌 DB] 의료진과 환자

우리나라 인공지능기본법 제33조의 고영향 AI 확인제도는 AI의 위험성을 관리하는 일반법적 장치라는 점에서 중요한 의미를 가진다.

그러나 의료 분야에서 디지털 트윈을 활용한 예비수술, 가상임상시험, AI 기반 의약품 개발이 현실화되는 상황에서 고영향 AI 확인 제도만으로는 보건데이터의 보호와 의료 AI 위험성의 사전안전성 검토는 결코 충분하지 않다. 이제 우리도 미국 FDA AI Guidance와 같이 의료 AI와 디지털트윈의 신뢰성, 검증, 타당성, 데이터 품질을 규율하는 '한국형 의료 AI Guidance'가 필요하다.

디지털트윈은 단순한 컴퓨터 시뮬레이션이 아니다. 환자의 CT, MRI, 유전체 정보, 생체신호, 전자의무기록 등을 결합하여 실제 환자의 가상 복제본을 만들고, 그 위에서 수술이나 약물 반응을 미리 예측하는 기술이다. 앞으로는 심장수술 전에 가상의 심장에서 수술을 반복해 보고, 인공관절 삽입 위치를 미리 검증하며, 항암제의 효과를 예측하는 시대가 일상적으로 도래할 것이고 보험산업을 이를 촉진시킬 것이다.

심장 디지털트윈을 이용하여 수술 계획을 수립하려면 단순히 "AI가 그렇게 예측했다"는 것만으로는 부족하며 해당 디지털트윈이 어떤 의료목적에 사용되는지, 실제 환자 데이터와 비교하여 얼마나 정확한지, 데이터 편향은 없는지, 모델이 변경되었을 경우 성능은 유지되는지 등을 지속적으로 검증해야 한다.

결국 중요한 것은 AI의 존재가 아니라 AI의 신뢰성이다. 디지털트윈은 미래 의료의 핵심 기술이 될 가능성이 높다. 그러나 국민이 안심하고 그 기술의 혜택을 누리기 위해서는 기술 발전만큼이나 신뢰할 수 있는 규제체계도 함께 발전해야 한다. 이제 우리에게 필요한 것은 단순히 '고영향 AI 확인제도'가 아니라, 의료 현장에서 디지털트윈와 AI를 어떻게 검증하고 안전하게 활용할 것인지에 대한 한국형 FDA AI Guidance이다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 2024 국제 병원의료산업 박람회가 2일 서울 코엑스 A,B홀에서 열린 가운데 DK메디컬이 AI 통합검진 부스를 선보이고 있다. 4일까지 열리는 이번 행사는 디지털 헬스케어, 스마트병원, 의료 IT 기술, 의료로봇, 병원 설비, 병원 용품 등과 솔루션 및 최신 정보도 제공한다. 2024.10.02 leemario@newspim.com

*박정인 교수(법학박사)는 대통령 국가지식재산위원회 본위원회 위원, 문체부 저작권보호심의위원회 심의위원, 문체부 여론집중도조사위원회 상임위원, 인터넷주소분과위원회, 웹콘텐츠 활성화위원회 자문위원, 강동구 공직자윤리위원회 심의위원, 경찰청 사이버범죄 강사 등 여러 국가 위원을 역임했다. 공공기관 대상 법령입안강의를 하며, 대학에서 특허법, 저작권법, 산업보안법, 과학기술법, 정보보안법, 디지털증거법, ICT트러스트공학, 일반 산업안전, 중대재해법 등을 강의한다. 한국인터넷진흥원, 한국콘텐츠진흥원, 인텔리콘 메타연구소, 해인예술법연구소, 숙명여대 초빙교수, 단국대 연구교수 등을 역임했다.

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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