뉴욕증시 개장 전 특징주, 에너지주·쇼피파이·MGM↑ VS SK하이닉스·메모리·반도체주↓

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미·이란 충돌 격화에 에너지주 상승

SK하이닉스 ADR 9% 급락…메모리·AI 반도체주 일제히 약세

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 13일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 중동 지정학적 긴장으로 국제유가가 급등한 가운데 에너지주와 행동주의 투자자, 인수합병(M&A) 기대감이 부각된 종목들은 상승세를 보였다.

반면 SK하이닉스의 나스닥 상장 첫날 급등 이후 차익실현 매물이 쏟아지면서 메모리와 반도체주 전반은 약세를 나타냈다.

시장에서는 미국과 이란 간 무력 충돌이 이어지면서 유가가 상승한 점이 에너지 업종 투자심리를 지지한 반면, 인공지능(AI) 투자 열기에 대한 재평가가 이어지며 반도체 업종에는 차익실현 압력이 커졌다는 분석이 나온다.

SK하이닉스 경영진이 10일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥에서 열린 기업공개(IPO) 기념 개장 벨 타종식에 참석하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.10 mj72284@newspim.com

▶ 상승 종목

◆ CCC 인텔리전트 솔루션스(CCCS)

소프트웨어 업체 ▲CCC 인텔리전트 솔루션스는 개장 전 거래에서 6% 넘게 상승했다.

블룸버그는 행동주의 투자회사 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트가 대규모 지분을 확보했다고 보도했다. 엘리엇의 투자 이후 회사가 매각 가능성을 놓고 논의를 시작한 것으로 알려지면서 투자심리가 개선됐다.

◆ MGM 리조트(MGM)

카지노·호텔 업체 ▲MGM 리조트는 2% 이상 상승했다.

월스트리트저널(WSJ)은 미디어 업계 거물 배리 딜러가 이끄는 피플이 지난 6월 MGM 인수를 제안했으며 현재 비공개 협상이 진행되고 있다고 보도했다.

◆ 에너지주

국제유가가 3% 이상 급등하면서 에너지 업종이 강세를 나타냈다.

▲APA(APA)는 2% 상승했고 ▲발레로 에너지(VLO)와 ▲코노코필립스(COP)는 각각 1% 안팎 올랐다. ▲엑슨모빌(XOM)과 ▲셰브론(CVX)도 1%가량 상승했다.

미국과 이란이 주말 동안 다시 공격을 주고받으면서 원유 공급 차질 우려가 커진 것이 호재로 작용했다.

◆ 패스널(FAST)

산업용 자재 유통업체 ▲패스널은 1% 가까이 상승했다.

로스차일드앤코 레드번(Rothschild & Co Redburn)이 투자의견을 '매수(Buy)'로 제시하며 신규 커버리지를 시작한 영향이다.

증권사는 패스널이 대형 산업 고객 중심으로 사업 구조를 전환하면서 성장성이 높아질 것으로 전망했다.

◆ 쇼피파이(SHOP)·데커스 아웃도어(DECK)

▲쇼피파이는 2% 이상, ▲데커스 아웃도어는 약 2% 상승했다.

투자은행 제프리스는 두 종목의 투자의견을 모두 '매수(Buy)'로 상향 조정했다.

쇼피파이에 대해서는 AI 기반 에이전트 커머스(agentic commerce)가 장기 성장 동력이 될 것으로 평가했고, 데커스는 호카(Hoka) 브랜드의 제품 혁신이 실적 개선을 이끌 것으로 전망했다.

▶ 하락 종목

◆ SK하이닉스 ADR(SKHY)

▲SK하이닉스 미국예탁증서(ADR)는 개장 전 거래에서 약 8% 급락했다.

지난 10일 나스닥 상장 첫날 약 13% 급등했던 데 따른 차익실현 매물이 출회된 영향이다.

서울 증시에 상장된 SK하이닉스도 15% 이상 급락하며 사상 최대 낙폭을 기록했다.

◆ 메모리·반도체주

메모리와 반도체 업종 전반이 약세를 나타냈다.

▲샌디스크(SNDK)는 5% 이상 하락했고 ▲마이크론테크놀로지(MU)와 ▲웨스턴디지털(WDC)은 각각 5% 안팎 내렸다.

라운드힐 메모리 ETF(DRAM)는 9% 급락했고, 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 2% 하락했다.

▲인텔(INTC)은 2% 이상, ▲AMD는 2% 가까이 하락하며 AI 반도체 관련 종목 전반에 차익실현 매물이 확산됐다.

시장에서는 AI 투자 기대감으로 급등했던 반도체주에 대해 투자자들이 밸류에이션과 실적 지속 가능성을 다시 점검하는 움직임이 나타난 것으로 보고 있다.

koinwon@newspim.com