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[일본 증시] 닛케이, 코스피 급락·중동 긴장에 1.92% 하락...AI·반도체주 매도 확산

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AI 핵심 요약

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  • 닛케이225는 13일 한국 증시 급락 여파로 3거래일 만에 하락 마감했다
  • AI·반도체주와 중동 정세 긴장, 유가 상승 우려가 겹치며 닛케이와 토픽스 낙폭을 키웠다
  • TSMC 6월 매출 호조 소식과 은행주 강세로 장 막판 낙폭을 다소 축소했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 13일 닛케이주가는 3거래일 만에 하락 마감했다. 한국 증시가 큰 폭으로 하락하면서 도쿄 시장에서도 인공지능(AI)·반도체 관련주 등으로 매도세가 확산됐다.

중동 정세의 긴장 고조도 부담으로 작용했으며, 해외 투자자 등을 중심으로 닛케이평균 선물에 간헐적인 매도세가 이어지면서 한때 닛케이평균의 하락 폭은 1900엔을 넘기도 했다.

이날 닛케이225평균주가지수는 전일 종가보다 1.92%(1315.00엔) 하락한 6만7242.73엔에 거래를 마쳤다. 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)도 0.71%(28.59포인트) 내린 4,007.49포인트로 3거래일 만에 하락했다.

이날 오후 한국 주식시장에서는 반도체주의 비중이 큰 코스피가 낙폭을 더욱 확대하면서 거래를 일시 중단하는 '서킷브레이커'가 발동됐다.

SK하이닉스의 미국예탁증서(ADR)는 10일(현지시간) 미국 나스닥 시장에 상장됐다. SK하이닉스의 한국 상장 주식은 그동안 ADR 상장 기대감에 힘입어 상승한 측면도 있었으며, 해당 이벤트가 마무리되자 차익실현 매물이 크게 늘었다.

한국 증시의 하락에 발맞춰 도쿄 시장에서도 키옥시아를 비롯해 도쿄일렉트론, 어드밴테스트 등 AI·반도체 관련주가 낙폭을 확대하며 닛케이평균을 끌어내렸다.

이란 매체는 현지시간 12일 이란 혁명수비대가 호르무즈 해협을 다시 봉쇄하고 어떠한 선박의 통항도 허용하지 않겠다고 선언했다고 보도했다. 미국도 이란 측에 대한 공격을 실시하는 등 양국의 공격이 이어지고 있다.

호르무즈에 대한 긴장이 다시 고조되면서 국제유가 상승으로 경기와 기업 실적이 악화할 수 있다는 우려도 일본 주식의 매도를 부추겼다.

세계 최대 반도체 위탁생산 업체인 대만 TSMC는 이날 오후 6월 월간 매출을 발표했다. 매출은 전년 동월을 30개월 연속 웃돌았다. 견조한 매출 흐름을 긍정적으로 평가한 매수세가 일본 증시에도 유입되면서 닛케이평균은 장 마감을 앞두고 낙폭을 줄였다.

다이와증권의 쓰보이 유고 수석 스트래티지스트는 "한국 증시의 급락으로 악화됐던 투자심리가 개선되는 계기가 됐다. 다만 TSMC가 이번 주 중 분기 실적 발표를 앞두고 있는 만큼 그 내용을 확인할 필요가 있다"고 분석했다.

장 초반에는 전 주말 미국 증시의 상승세를 이어받은 매수세가 먼저 유입되면서 닛케이평균이 한때 500엔 이상 상승하기도 했다. 은행주가 강세를 보였으며, 향후 금리 상승에 대한 기대가 커지는 가운데 미쓰비시UFJ는 처음으로 시가총액 1위에 올랐다.

도쿄증권거래소 프라임 시장의 거래대금은 약 10조 127억 엔, 거래량은 19억 7,558만 주였다. 프라임 시장에서 하락한 종목은 941개, 상승한 종목은 571개, 보합은 46개였다.

그 외 주요 종목 중에서는 이비덴, 다이요유덴, TDK가 하락했고, 무인양품을 운영하는 료힌케이카쿠, 리크루트, 테루모는 상승했다.

닛케이주가 최근 3개월 추이 [자료=QUICK]

goldendog@newspim.com

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이번주 '李 정책 슈퍼위크' 주목 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 정부의 '정책 슈퍼위크'가 13일부터 시작된다. 이날 열리는 국가재정전략회의를 시작으로 부동산 정책 공개 토론회가 오는 14일부터 3일간 열리고, 정부 부처 대통령 업무보고도 15일부터 시작된다. 이 대통령은 한 주 동안 '나라의 곳간'인 내년도 예산안 편성 방안과 '부동산 공화국' 탈피를 위한 정책 토론, 취임 1년 차 당시 점검했던 국정 과제 이행과 지적 사항을 점검한다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com ◆ 반도체 호황 추가 세수, '미래대응기금'으로 13일 청와대와 정부에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열리는 '2026 국가재정전략회의'에 참석한다. 이날 회의는 '미래대응기금'에 대해 논의할 예정이다. 미래대응기금은 반도체 호황으로 확보되는 추가 세수를 활용한 기금이다. 인공지능(AI) 국가전략과 3대 메가프로젝트 등 미래 성장 동력 확보에 필요한 재원을 확보하기 위해 기금을 만들겠다는 구상이다. 기금은 국가 균형 발전과 청년 정책에도 활용된다. 오는 14일부터 16일까지 사흘 동안은 부동산 토론회가 잇달아 열린다. 14일은 국토교통부가 '부동산 공급 대책'을 주제로 토론회를 연다. 이어 15일 금융위원회의 '부동산 금융', 16일 재정경제부의 '부동산 세제'를 주제로 한 토론회가 각각 열린다. 사흘간의 부동산 토론회에서 언급되고 논의된 내용들은 오는 23일 이 대통령 주재로 열리는 '부동산 대토론회'에서 구체화된다. 부동산 공급 대책의 경우 '공공 주도'와 '민간 공급'의 비율 문제가 논의될 것으로 보인다. 그간 정부의 부동산 공급 대책은 공공 주도가 핵심이었다. 그러나 민간 용적률 인센티브 확대, 재개발·재건축 활성화, 대출 규제 완화 등의 시장 목소리가 커짐에 따라 민간 공급 활성화 방안에 대한 요구도 토론회에서 나올 것으로 보인다. ◆ 돌아온 잼플릭스…140개 공공기관 업무보고 모두 생중계 이번 토론회에서 논의되는 부동산 세제 개편안 내용은 오는 7월 말이나 8월 초 발표되는 '2026 세제 개편안'에 담길 예정이다. 김용범 청와대 정책실장은 지난 10일 춘추관 브리핑을 통해 "세제는 2026년도 개편안 발표 시한이 있어 늦어도 7월 말이나 8월 초는 돼야 한다"며 "세제는 국민의 권리이자 의무이고 재산권 문제라서 입법 예고를 해야 하기 때문"이라고 밝힌 바 있다. '잼플릭스(이재명+넷플릭스)'라고 불렸던 정부 부처 업무보고도 오는 15일부터 시작된다. 21일까지 9차례에 걸쳐 모두 생중계로 진행된다. 국무조정실을 비롯해 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관이 대상이다. 이번 업무보고는 지난해와 다르게 200여 명의 국민 참관단이 새로 참석한다. 이 대통령은 200여 명의 국민 참관단과 함께 지난해 말 첫 업무보고에서 제시된 각 부처의 정책과 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검할 것으로 보인다. pcjay@newspim.com 2026-07-13 09:08
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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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