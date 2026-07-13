대한항공, 2분기 역대 최대 매출에도 영업익 34% 감소

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2분기 매출 5조199억원…전년 대비 25.9% 증가

연료비 1조9991억원…유가·환율 상승 부담 확대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 대한항공이 올해 2분기 역대 2분기 기준 최대 매출을 기록했다. 다만 유가와 환율 상승에 따른 연료비 부담이 급증하면서 영업이익은 감소했고, 당기순손실을 내며 적자 전환했다.

대한항공 보잉 737-900ER 항공기. [사진=대한항공]

대한항공은 올해 2분기 별도 기준 매출이 5조199억원으로 전년 동기 대비 25.9% 증가했다고 13일 밝혔다.

영업이익은 2618억원으로 지난해 같은 기간보다 34.4% 감소했다. 중동전쟁에 따른 유가 상승과 원·달러 환율 상승 영향으로 연료비가 크게 늘어난 탓이다. 2분기 연료비는 1조9991억원으로 전년 동기 대비 110.9% 증가했다.

당기순손익은 973억원 순손실을 기록하며 적자 전환했다.

사업별로 여객사업 매출은 2조8479억원으로 전년 동기보다 4514억원 늘었다. 유류할증료 부담으로 한국발 수요는 위축됐지만, 외국인 방한 수요 증가와 중동 항공사 공급 감소에 따른 반사이익이 매출을 끌어올렸다.

화물사업 매출은 1조5419억원으로 전년 동기보다 4865억원 증가했다. AI 투자 확대와 K-뷰티 수출 호조로 반도체 등 항공화물 수요가 늘고 운임도 높은 수준을 유지했다.

대한항공은 3분기 여객 수요가 하계 성수기와 유류할증료 인하 효과로 반등할 것으로 전망했다. 화물사업은 AI 관련 산업 수요를 중심으로 고부가 화물을 유치하고 공급을 탄력적으로 운영한다는 계획이다.

chanw@newspim.com