李대통령 "정치권, 잘하기 경쟁하면 좋겠다…한국, 도약과 몰락의 변곡점"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 13일 재정전략회의서 정치권 협력을 주문했다.
- 이 대통령은 더 잘하기 경쟁이 필요하다며 정치적 역량을 강조했다.
- 국민과 청년에게 새 희망을 주도록 자원 신속 집행을 당부했다.
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 13일 "저를 포함한 정치권이 더 잘하기 경쟁을 하면 좋겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 국가재정전략회의를 주재하며 "문제는 정치적 역량"이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 "서로 잘하기 경쟁을 하고 사회를 어떻게 하면 잘 만들까 고민해서 스스로 역량을 키우는 공동체와 누군가를 헐뜯고 망하라고 고사 지내는 걸 넘어 발목을 잡아 방해하는 사회가 있다"고 지적했다.
이 대통령은 "지금은 정말로 중요한 순간"이라며 "대한민국이 지금까지 보지 못한 새로운 도약을 할지, 다투다가 기회를 잃고 몰락할지의 변곡점에 서 있다고 생각한다. 엄청난 책임감을 느끼고 있다"고 말했다.
이 대통령은 "짧은 기간이긴 하지만 새로운 희망과 기회를 만들어낼 수 있을 것 같다"며 "우리에게 주어진 시간과 자원, 역량을 가장 효율적으로 신속하게 잘 집행해서 국민과 청년에게 새 희망을 만들어 주면 좋겠다"고 당부했다.
pcjay@newspim.com