카카오게임즈 '오딘', 구글 플레이 매출 1위

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 10일 오딘 5주년 업데이트 후 구글플레이 매출 1위를 달성했다
- 오딘은 24일 업데이트 후 애플앱스토어 1위에 오른 뒤 구글에서도 상위권을 유지했다
- 신규 클래스·대규모 PvP·신규 서버와 성장 지원 이벤트가 호응을 얻어 접속 보상 이벤트도 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = 카카오게임즈의 MMORPG '오딘: 발할라 라이징(오딘)'이 5주년 업데이트 이후 구글 플레이 매출 1위를 기록했다.
오딘은 지난달 24일 5주년 업데이트를 진행한 후 하루 만에 애플 앱스토어 매출 순위 1위에 올랐다. 이후 구글 플레이에서 약 2주간 상위 3위를 유지하다가 10일 저녁 구글 플레이 매출 1위를 달성했으며 현재까지 최상위권을 유지 중이다.
신규 전직 클래스 '알케미스트', 대규모 PvP 콘텐츠 '월드 거점 점령전', 신규 서버 '스카디' 등이 호응을 얻었다. 함께 진행된 성장 지원 및 기념 이벤트도 긍정적 반응을 받았다.
카카오게임즈는 양대 마켓 매출 순위 1위 달성을 기념해 특별 접속 보상 이벤트를 진행한다. 게임에 접속한 이용자에게 '광명의 11회 아바타/탈것 소환 선택권', '광명의 무기 형상 11회 소환권', '광명의 펫 11회 소환권 11개' 등을 지급할 예정이다.
origin@newspim.com