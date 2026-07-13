[중국증시 마감] 4대지수 일제히 하락, 기술주 빈자리 채운 '중의약·은행주'

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상하이종합지수 3913.79(-82.37, -2.06%)

선전성분지수 14522.85(-523.82, -3.48%)

촹예반지수 3723.52(-119.21, -3.10%)

커촹50지수 1994.32(-70.66, -3.42%)

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 13일 중국 본토 A주 증시는 4대 대표 지수가 모두 하락 마감했다.

상하이종합지수는 2.06% 하락한 3913.79, 선전성분지수는 3.48% 내린 14522.85, 촹예반(創業板)지수는 3.10% 빠진 3723.52, 커촹50(科創50)지수는 3.42% 하락한 1994.32 포인트로 장을 마쳤다.

A주 시장 총 거래대금은 2조8347억 위안으로 전 거래일보다 5760억 위안 감소했으며, 전체 상장주 가운데 4600개 이상의 종목이 하락 마감했다.

전 거래일에 이어 AI·반도체를 중심으로 차익실현 매물이 지속적으로 쏟아지며, 기술주를 중심으로 투자심리가 크게 위축된 것이 이날 하락장의 배경이 된 것으로 풀이된다.

업종별로는 중의약, ​은행, ​석유·가스 채굴 및 서비스, ​의약품 전자상거래, ​도시가스 업종이 상승률 상위를 기록했다. 반면 군수전자, PCB(인쇄회로기판), ​합성 다이아몬드, ​영화·극장, ​상업우주 업종은 하락률 상위권을 기록했다.

이날 중의약 업종은 상승 출발 후 강세를 이어갔다. 구지당(000989.SZ), 농신융발(300534.SZ), ​천목약업(600671.SH)은 상한가를 기록했고, ​개보제약(300039.SZ)은 15% 이상 급등했다.

소식에 따르면 이날 중국 국무원은 '중의약 진흥 발전 제15차 5개년 계획(2026~2030)'​을 원칙적으로 승인했다.

해당 계획은 중의학과 서양의학을 동등하게 발전시키는 원칙을 견지하고, 전통을 계승하면서도 혁신을 추진하며, 중의약의 발전 법칙과 특성을 존중하는 것을 강조하는 내용을 담고 있다. 또한 중의약 계승·혁신 발전 메커니즘을 개선하고, ​중의약 현대화를 가속화하며, ​중의약의 세계화를 적극 추진하는데 목적을 두고 있다.

은행주도 상승세를 연출했다. 쑤저우은행(002966.SZ)​은 6% 이상 올랐고, ​영파은행(002142.SZ), ​충칭농상은행(601077.SH) 하문은행(601187.SH). 중국건설은행(601939.SH)도 동반 강세를 나타냈다.

현금배당 집중 시기를 맞아, A주의 대표 고배당주로 꼽히는 은행주가 시장의 관심을 받았다.

7월 6일부터 10일까지 A주 상장 은행들은 2025 회계연도 현금배당 지급이 집중되는 시기를 맞았다. 자료에 따르면 이 기간 총 10개 은행이 집중적으로 현금배당을 실시했으며, 배당금 총액은 911억 위안을 넘어섰다.

2025 회계연도 전체 배당 시즌 동안 A주 상장 은행 42곳의 총 현금배당 규모는 약 6456억 위안으로 집계됐다. 이는 2024년보다 약 130억 위안 증가한 규모로, 다시 한번 업계 최고 기록을 경신했다.

[그래픽=퉁화순재경 자료 캡처] 7월 13일 중국 본토 A주 4대 지수 등락폭과 상하이종합지수 주가 추이.

이날 반도체주가 전반적으로 하락세를 연출한 가운데서도 중국 GPU(그래픽처리장치) 제조사 메타X(沐曦股份∙METAX·무시집적회로 688802.SH) 등 일부 종목은 상승 마감했다.

메타X는 전장 대비 6.98% 오른 972.86위안으로 장을 마쳤다. 이날 오전 장에서 메타X는 장중 한때 13% 이상 급등하며 주당 1033 위안까지 올라 사상 최고가를 경신했다. 시가총액도 4000억 위안에 달했다.

메타X의 상승세와 함께 또 다른 중국 GPU 대표기업 무어스레드(摩爾線程∙Moore Threads 688795.SH)의 주가도 동반 상승, 전장 대비 2.12% 오른 715.9 위안으로 장을 마쳤다.

이날 메타X 주가 급등 배경과 관련해 시장 관계자들은 다음의 두 가지 배경을 꼽았다.

우선, 7월 17일부터 20일까지 '2026 세계인공지능대회(WAIC) 및 인공지능 글로벌 거버넌스 고위급 회의'가 상하이 엑스포 전시장, 장장(張江), 시안(西岸) 등 '3개 권역 4개 전시장'​에서 개최되는 가운데, 메타X가 '시징(曦景) S 시리즈 슈퍼노드' 제품을 처음 선보인다는 소식이 이날 상승세의 배경 중 하나로 거론됐다.

다음으로, 보다 근본적인 이유는 중국 내 AI 연산력(컴퓨팅 파워) 수요가 지속적으로 폭발적으로 증가하고 있으며, 국산 GPU가 대규모 대체 국면에 진입했다는 점​이다.

중국의 대규모 AI 모델, AI 컴퓨팅센터, 클라우드 자율주행 서비스 모두 막대한 범용 컴퓨팅 자원을 필요로 한다. 반면 해외 고성능 AI 칩 공급은 제한되고 있어, 메타X처럼 GPU를 전방위 자체 개발하는 기업들에게 충분한 시장 기회가 열리고 있다는 분석이다.

한편, 이날 중국 인민은행 산하 외환거래소는 달러당 위안화 기준 환율을 6.7972 위안으로 고시했다. 이는 직전 거래일(6.7989 위안) 대비 0.0017위안 내린 것으로 위안화 가치로는 0.025% 상승한 것이다. 이로써 인민은행은 사흘 연속 위안화 절상(가치상승) 고시를 이어갔다.

pxx17@newspim.com