CJ제일제당, 美 식품기술전서 '테이스트앤리치' 알린다

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13일부터 시카고서 열리는 IFT FIRST 2026 참가

나트륨·지방 저감, 식물성 단백질 이취 개선 솔루션 제시

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 세계 최대 식품기술전시회에서 차세대 천연 조미소재 '테이스트앤리치'를 선보인다.

CJ제일제당은 현지시간 13일부터 사흘간 미국 일리노이주 시카고 맥코믹플레이스에서 열리는 'IFT FIRST 2026'에 참가한다고 밝혔다.

'IFT 2026' CJ제일제당 부스 렌더링 이미지. [사진=CJ제일제당 제공]

CJ제일제당은 이번 전시회에서 연구실 콘셉트의 '테이스트앤리치 테이스트 랩' 체험 부스를 운영한다. 관람객들은 시식 메뉴를 통해 천연 조미소재 테이스트앤리치가 적용된 맛 솔루션을 직접 경험할 수 있다.

테이스트앤리치는 나트륨·지방·유제품 저감, 식물성 단백질 이취 개선, 클린라벨, 감칠맛 강화 등 글로벌 식품업계의 주요 과제에 대응하는 소재다. 클린라벨은 무첨가, Non-GMO, Non-알러지, 천연 재료, 최소 가공 등의 특성을 지닌 식품이나 소재를 뜻한다.

CJ제일제당의 맛 솔루션은 특정 성분을 줄이는 데 그치지 않고 제품의 풍미와 맛의 균형을 최적화하는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 맛과 식감 등 소비자 만족도를 유지하면서 원료 대체 과정에서 발생할 수 있는 배합 문제까지 해결할 수 있도록 설계했다.

테이스트앤리치는 CJ제일제당의 미생물 발효 연구개발 역량과 첨단 기술이 집약된 차세대 조미소재다. 사탕수수 등 자연 유래 원료를 인공 첨가물 없이 발효하는 과정에서 만들어진다. CJ제일제당은 정제나 화학처리 같은 인위적인 공정을 배제한 천연 발효공법을 개발하고 대량생산에 성공했다.

CJ제일제당은 건강과 즐거움을 함께 추구하는 헬시플레저를 넘어 안전한 천연 성분까지 중시하는 클린플레저 트렌드에 맞춰 테이스트앤리치의 브랜드 포트폴리오를 다각화할 계획이다. 국가별 차별화 전략을 통해 글로벌 시장 공략도 강화한다.

CJ제일제당 관계자는 "테이스트앤리치는 차별화된 발효 기술을 기반으로 글로벌 식품업계의 주요 과제에 대응할 수 있는 차세대 조미소재"라며 "글로벌 트렌드와 소비자 니즈를 충족할 수 있는 맞춤형 맛 솔루션을 지속 선보이겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com