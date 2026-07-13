최민희 의원 "與 대표 경선, 대권 디딤돌 되어서는 안돼…정청래에 공감"

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정청래 대권 불출마 선언에 "공감"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 친청(친정청래)계로 분류되는 최민희 더불어민주당 의원이 여당 대표 경선이 대권 디딤돌이 되어서는 안된다는 정청래 전 대표의 발언에 공감을 표했다.

최 의원은 13일 자신의 페이스북에서 "안정적 국정 지원과 당 운영을 위한 정청래 (당 대표) 후보의 대권 불출마 선언에 공감한다"고 밝혔다.

최민희 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

최 의원은 "관리형 여당 대표는 '이해찬 대표님의 지론'이기도 했다"고 했다.

정 전 대표는 이날 국회에서 민주당 당 대표 경선 출마를 선언하고 "당 대표직을 이용해 대선에 출마할 생각이 없다. 당 대표직을 이용해 대선에 출마하지 않겠다"고 밝혔다.

한편 최 의원도 보도자료를 통해 "민주당을 지키고 개혁 추진의 견인차가 되기 위해 최고위원에 출마한다"며 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마를 선언했다.

최 의원은 "김대중·노무현·문재인 대통령께서 차곡차곡 쌓은 성과를 바탕으로 이재명 대통령의 대한민국 대전환이 성공하도록 적극적으로 뒷받침하겠다"며 "이 역사를 부정하는 행태에 단호히 맞서고 대응하겠다"고 했다.

또 "이해찬 정신으로 민주당을 지키겠다"며 "부는 바람에 흔들리지 않고 지도부를 굳건하게 지키는 최고위원이 되겠다"고 했다.

chogiza@newspim.com