전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.13 (월)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

하이트진로, '글로벌 K팝 앱' 지분투자…'진로 세계화' 나선다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 하이트진로가 13일 K팝 팬덤 플랫폼 하이어 운영사 비전브릿지파트너스에 지분 투자했다.
  • 하이트진로는 주류 중심에서 콘텐츠·라이프스타일까지 스타트업 투자 영역을 넓혀 글로벌 사업과 시너지 창출을 모색했다.
  • 본업 성장 둔화 속 해외 생산·유통망과 K팝 플랫폼을 연계해 새로운 소비자 접점과 협업 기회를 확대하려는 전략이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

K팝 팬덤 플랫폼 'HIGHER' 운영사에 직접 지분 투자
글로벌 팬덤 접점 확보…'진로의 대중화'와 시너지 주목
주류사업 성장 둔화 속 콘텐츠·라이프스타일로 투자 확대
단순 투자 넘어 콘텐츠·행사·굿즈 협업 가능성

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 하이트진로가 K팝 콘텐츠 기반 글로벌 팬덤 플랫폼 운영사에 직접 지분을 투자하며 스타트업 투자 영역을 넓혔다. 식품·유통 등 주류사업과 가까운 분야를 넘어 콘텐츠와 라이프스타일 영역까지 투자 대상을 확대하면서, '진로의 대중화'를 앞세운 글로벌 사업과 어떤 시너지를 낼지 주목된다.

13일 하이트진로가 발간한 '2026 지속가능경영보고서'에 따르면 회사는 지난해 12월 비전브릿지파트너스에 신규 투자했다. 비전브릿지파트너스는 K팝 콘텐츠 기반 글로벌 팬덤 플랫폼 'HIGHER(하이어)'를 운영하는 기업이다. HIGHER는 국내외 K팝 팬들이 아티스트 관련 콘텐츠를 이용하고 다양한 팬덤 활동에 참여할 수 있도록 한 플랫폼이다.

하이트진로, 테이스트 오브 런던 2026 현장 이미지. [사진=하이트진로 제공]

하이트진로 관계자는 "비전브릿지파트너스에 직접 지분을 투자했다"고 밝혔다. 다만 구체적인 투자 금액과 취득 지분율은 회사 방침을 이유로 공개하지 않았다.

이번 투자는 하이트진로가 기존 주류 제조·식품 유통과 거리가 있는 K팝 팬덤 플랫폼까지 투자 영역을 넓혔다는 점에서 주목된다. 해외 판매망을 넓히는 데 그치지 않고 글로벌 소비자들이 모이는 콘텐츠와 커뮤니티 분야까지 투자 범위를 확장했기 때문이다.

하이트진로의 글로벌 사업 확대 전략과 맞물려 향후 협업 가능성에도 관심이 쏠린다. 하이트진로는 현재 전 세계 82여개국에 맥주와 소주, 막걸리 등을 수출하며 '진로의 대중화'를 핵심 목표로 내세우고 있다. 지난해 해외 수출액은 1920억원으로 미주가 32.5%로 가장 큰 비중을 차지했고 일본·대양주 26.6%, 유럽·아프리카 19.9%, 동남아시아 15.7% 순이었다. 베트남에는 올해 완공을 목표로 첫 해외 생산기지도 건설하고 있다.

해외 생산·유통망이 제품을 현지에 공급하기 위한 기반이라면 HIGHER는 K팝에 관심이 높은 젊은 소비자들과 만날 수 있는 콘텐츠 접점이 될 수 있다. 하이트진로의 주요 수출시장인 미주와 일본·대양주, 동남아시아가 K팝 소비가 활발한 지역과 상당 부분 겹친다는 점에서도 향후 브랜드 콘텐츠나 현지 행사, 굿즈 등으로 협력이 확대될 가능성이 거론된다.

하이트진로 해외사업본부 황정호 전무가 2030 글로벌 비전을 발표하고 있다. [사진=하이트진로 제공]

이번 투자는 최근 주류사업의 성장세가 둔화한 하이트진로가 새로운 소비자 접점과 성장 기회를 찾는 과정으로도 읽힌다. 하이트진로의 지난해 연결 매출은 2조4986억원으로 전년보다 3.9% 감소했고 영업이익은 1723억원으로 17.2% 줄었다. 당기순이익도 411억원으로 57.1% 감소했다. 소비 위축과 경쟁 심화로 본업의 실적 부담이 커진 가운데 기존 제품 판매와 유통망 확대를 넘어 콘텐츠와 플랫폼을 통해 새로운 소비층을 확보할 필요성도 커진 셈이다.

실제 하이트진로의 스타트업 투자 범위는 본업과 밀접한 식품·유통 분야에서 소비자의 일상과 취향을 아우르는 영역으로 확대되고 있다. 하이트진로는 2020년 스타트업 투자를 시작한 이후 현재까지 총 32곳에 약 117억2000만원을 투자했다. 초기에는 주류사업과 연계하기 쉬운 분야가 중심이었지만 이후 대상을 넓혔다. 올해 4월에는 비건 뷰티 브랜드 '디어달리아'를 운영하는 바람인터내셔날에 신규 투자하기도 했다.

하이트진로는 투자 이후 포트폴리오사의 기술과 서비스, 고객 기반을 기존 사업과 연결하는 전략도 추진하고 있다. 실제 신선 식자재 스타트업 등의 제품과 서비스를 기존 사업과 사회공헌 활동에 활용해 온 바 있다.

비전브릿지파트너스의 사업성과 기술개발 역량도 투자 판단에 영향을 미쳤다. 하이트진로 관계자는 "라이프스타일 전방위적인 분야의 스타트업을 검토하고 있다"며 "HIGHER를 운영하는 비전브릿지파트너스가 국내 K팝 산업에서 유의미한 매출과 사업을 이어가고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다"고 설명했다.

이어 "투자한 포트폴리오사와 함께 성장할 수 있는 협업 기회를 다양한 방법으로 모색하고 있다"며 "유관 부서와 협업할 좋은 기회가 있다면 적극적으로 연계할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이번주 '李 정책 슈퍼위크' 주목 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 정부의 '정책 슈퍼위크'가 13일부터 시작된다. 이날 열리는 국가재정전략회의를 시작으로 부동산 정책 공개 토론회가 오는 14일부터 3일간 열리고, 정부 부처 대통령 업무보고도 15일부터 시작된다. 이 대통령은 한 주 동안 '나라의 곳간'인 내년도 예산안 편성 방안과 '부동산 공화국' 탈피를 위한 정책 토론, 취임 1년 차 당시 점검했던 국정 과제 이행과 지적 사항을 점검한다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 30일 서울 청와대에서 열린 제28회 국무회의 겸 제13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com ◆ 반도체 호황 추가 세수, '미래대응기금'으로 13일 청와대와 정부에 따르면 이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 열리는 '2026 국가재정전략회의'에 참석한다. 이날 회의는 '미래대응기금'에 대해 논의할 예정이다. 미래대응기금은 반도체 호황으로 확보되는 추가 세수를 활용한 기금이다. 인공지능(AI) 국가전략과 3대 메가프로젝트 등 미래 성장 동력 확보에 필요한 재원을 확보하기 위해 기금을 만들겠다는 구상이다. 기금은 국가 균형 발전과 청년 정책에도 활용된다. 오는 14일부터 16일까지 사흘 동안은 부동산 토론회가 잇달아 열린다. 14일은 국토교통부가 '부동산 공급 대책'을 주제로 토론회를 연다. 이어 15일 금융위원회의 '부동산 금융', 16일 재정경제부의 '부동산 세제'를 주제로 한 토론회가 각각 열린다. 사흘간의 부동산 토론회에서 언급되고 논의된 내용들은 오는 23일 이 대통령 주재로 열리는 '부동산 대토론회'에서 구체화된다. 부동산 공급 대책의 경우 '공공 주도'와 '민간 공급'의 비율 문제가 논의될 것으로 보인다. 그간 정부의 부동산 공급 대책은 공공 주도가 핵심이었다. 그러나 민간 용적률 인센티브 확대, 재개발·재건축 활성화, 대출 규제 완화 등의 시장 목소리가 커짐에 따라 민간 공급 활성화 방안에 대한 요구도 토론회에서 나올 것으로 보인다. ◆ 돌아온 잼플릭스…140개 공공기관 업무보고 모두 생중계 이번 토론회에서 논의되는 부동산 세제 개편안 내용은 오는 7월 말이나 8월 초 발표되는 '2026 세제 개편안'에 담길 예정이다. 김용범 청와대 정책실장은 지난 10일 춘추관 브리핑을 통해 "세제는 2026년도 개편안 발표 시한이 있어 늦어도 7월 말이나 8월 초는 돼야 한다"며 "세제는 국민의 권리이자 의무이고 재산권 문제라서 입법 예고를 해야 하기 때문"이라고 밝힌 바 있다. '잼플릭스(이재명+넷플릭스)'라고 불렸던 정부 부처 업무보고도 오는 15일부터 시작된다. 21일까지 9차례에 걸쳐 모두 생중계로 진행된다. 국무조정실을 비롯해 19부·6처·18청·7위원회를 포함한 140개 공공기관이 대상이다. 이번 업무보고는 지난해와 다르게 200여 명의 국민 참관단이 새로 참석한다. 이 대통령은 200여 명의 국민 참관단과 함께 지난해 말 첫 업무보고에서 제시된 각 부처의 정책과 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검할 것으로 보인다. pcjay@newspim.com 2026-07-13 09:08
사진
전국 찜통더위에 전력수요 급증 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 짧은 장마 이후 연일 폭염이 지속되면서 올여름 전력수요가 처음으로 90기가와트(GW)를 넘어설 전망이다. 정부가 발전설비를 총동원하고 있지만, 전력예비율이 올여름 들어 처음으로 10%까지 떨어질 것으로 예상됐다. 정부는 올여름 전력피크를 8월 셋째 주로 전망했지만, 때 이른 폭염으로 7월부터 전력피크에 도달할 가능성이 적지 않다. ◆ 저녁시간 94GW 전망…전력예비율 10%로 뚝 13일 기후에너지환경부와 전력거래소에 따르면, 이날 오후 6~7시 최대전력수요는 94GW로 전망됐다. 전력거래소는 최초 전망에서 최대전력수요를 91.8GW, 공급예비력 12.3GW(예비율 13.4%)로 전망했지만, 늘어난 전력수요를 반영해 수정했다. 전력거래소는 "이 시간대 예비력은 9383MW로 '정상' 상태"라며 "전력수급이 안정적일 것으로 예상한다"고 밝혔다. 2026년 7월 13일 최대전력수요 전망 [자료=전력거래소] 2026.07.13 dream@newspim.com 하지만, 이 시간대 공급예비력이 9.4GW 규모로 감소하면서 예비율도 10%로 뚝 떨어질 전망이다. 예비율이 10%까지 떨어진 것은 올여름 들어 처음이다. 정부가 가동할 수 있는 발전설비를 총동원해도 전력예비율이 10% 이하로 떨어질 수 있는 상황이다. 기후부 관계자는 "폭우나 태풍으로 인한 전력설비 불시고장, 역대급 폭염에 따른 비상 상황에 대비해 약 8.8GW의 예비자원을 추가로 준비하고 있다"고 강조했다. ◆ 정부, 8월 3주 전력피크 전망…7월 경신 가능성 지난해 여름에도 이른바 '마른장마'로 인해 7월 둘째 주부터 폭염에 시달렸다. 때 이른 폭염이 지속되면서 7일 8일 최대전력수요가 95.7GW까지 치솟았다. 이는 지난해 여름철 전력피크(96GW, 8월 25일)와 거의 유사한 수준이다. 기후부는 지난달 25일 올여름 최대전력수요가 8월 3주차에 94.1GW(기준)~98.8GW(상한)를 기록할 것으로 전망했다. 이때 공급능력은 107GW 규모이며, 예비력은 13.9GW(기준)~8.2GW(상한) 수준으로 떨어질 전망이다. [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.25 dream@newspim.com 하지만 폭염 속 전력수요가 급증하면서 이미 7월부터 정부의 전망치를 웃돌 가능성이 있다. 특히 13일 공급능력이 103.4GW에 그치면서 운영예비력도 9.8GW(예비율 10%) 수준으로 떨어질 것으로 전력거래소는 전망했다. 지난해 10월 1일 기후에너지환경부 출범 처음 맞는 여름이어서 기후부 체제 하에서 전력수급 능력이 어떻게 달라질 지 첫 시험대에 오른 상황이다. 기후부는 전력피크가 예상되는 오후 6~7시 시간대 에너지 절약 동참을 유도하고 있다. 기후부는 "대국민 에너지 절약 캠페인으로 수요관리 동참을 유도하고 있다"면서 "냉방온도 준수, 불필요한 조명 소등 등 에너지 절약에 동참해 달라"고 당부했다. dream@newspim.com 2026-07-13 07:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동