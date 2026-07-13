[마감시황] '검은 월요일' 코스피 9% 급락, 6806.93 마감

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코스피, 매도 사이드카 이어 서킷브레이커

외국인·기관 매도에 6800선 마감

삼성전자 10%·SK 하이닉스 15% 급락

코스닥, 4%대 하락에 800선 하회

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 13일 국내 증시는 반도체 대형주 급락 여파로 코스피가 9% 가까이 폭락하며 두 달 만에 7000선을 내줬다.

외국인과 기관의 대규모 매도세가 쏟아지면서 유가증권시장에서는 매도 사이드카와 서킷브레이커가 잇달아 발동됐다. 증권가는 중동 지정학적 리스크와 함께 SK하이닉스를 중심으로 한 차익실현, 단일종목 레버리지 ETF의 수급 영향이 겹치며 낙폭이 확대된 것으로 분석했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 669.01포인트(8.95%) 하락한 6806.93으로, 코스닥은 전장 종가보다 38.07포인트(4.55%) 하락한 799.36으로 거래가 마감된 가운데 13일 오후 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 종가보다 2.0원 오른 1503.4원에 주간거래를 기록했다. 2026.07.13 yeawon2@newspim.com

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 669.01포인트(8.95%) 내린 6806.93에 거래를 마쳤다. 개인이 3조8934억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 1조7062억원, 2조2092억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다.

이날 오전 10시34분14초 코스피200선물이 5% 이상 하락하면서 매도 사이드카가 발동됐다. 이후 낙폭이 더욱 확대되면서 오후 1시28분32초에는 서킷브레이커가 발동돼 유가증권시장 매매거래가 20분간 중단됐다. 올해 들어 유가증권시장에서 서킷브레이커가 발동된 것은 이번이 일곱 번째다.

시가총액 상위 종목은 대부분 하락했다. 삼성전자(-10.70%), SK하이닉스(-15.37%), SK스퀘어(-17.60%), 삼성전기(-18.62%), 삼성전자우(-8.96%), 현대차(-2.95%), 삼성생명(-4.26%) 등이 일제히 약세를 보였다. 반면 LG에너지솔루션(0.77%), KB금융(0.98%), 삼성바이오로직스(0.36%)는 상승 마감했다.

◆ADR 호재도 못 막은 반도체 급락…"펀더멘털보다 수급 충격"

이번 급락은 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 흥행 직후 발생했다는 점에서 시장의 충격을 키웠다.

지난 10일(현지시간) 나스닥에 상장한 SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러·약 22만 3961원)보다 13.08% 오른 168.49달러에 첫 거래를 마쳤다. 원화 기준으로는 약 253만원으로 당시 국내 본주 종가보다 약 16% 높은 수준이었다.

국내에서도 추가 상승 기대가 컸지만 오히려 ADR 상장 이벤트가 마무리되면서 차익실현 매물이 쏟아졌다는 분석이 나왔다. 미래에셋증권은 ADR 프리미엄이 시장 예상 수준에 그쳤고, 이벤트 소멸과 높아진 실적 기대가 동시에 부담으로 작용했다고 분석했다.

또한 한국투자증권이 SK하이닉스의 올해 2분기 영업이익 전망치를 시장 예상보다 낮게 제시하면서 투자심리가 더욱 위축됐다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 "실적 우려가 아니라 장기공급계약(LTA)을 반영해 가격 가정을 현실화한 결과"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 669.01포인트(8.95%) 하락한 6806.93으로, 코스닥은 전장 종가보다 38.07포인트(4.55%) 하락한 799.36으로 거래가 마감된 가운데 13일 오후 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 종가보다 2.0원 오른 1503.4원에 주간거래를 기록했다. 2026.07.13 yeawon2@newspim.com

◆증권가 "메모리 반도체 투자심리 악화가 증시 급락 원인"

증권가는 이번 급락을 실적 악화보다 밸류에이션 조정과 수급 충격으로 해석했다. 이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 올해 장중 고점 기준 200% 넘는 상승세를 기록하며 과열 부담과 상승 피로가 누적된 상황이었다"며 "급등을 이끌었던 반도체 업종에 악재가 집중되면서 낙폭이 확대됐다"고 분석했다.

미래에셋증권도 중동 지정학적 긴장보다 메모리 반도체 투자심리 악화가 국내 증시 급락의 직접적인 원인이라고 진단했다. 미국과 이란의 갈등이 위험자산 회피 심리를 자극한 가운데 SK하이닉스 ADR 상장 이후 차익실현 매물이 출회했고, 삼성전자와 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF의 숏감마 구조가 본주 변동성을 더욱 키웠다는 설명이다.

다만 증권가는 반도체 업황 자체가 훼손된 것은 아니라는 데 무게를 뒀다. 미래에셋증권은 7월 1~10일 반도체 수출이 전년 동기 대비 193% 증가하는 등 업황 지표는 여전히 견조하며, 한국은행도 글로벌 반도체 경기의 확장세가 이어질 것으로 전망하고 있다고 평가했다.

김두언 하나증권 연구원은 "최근 조정은 약세장의 시작이라기보다 가격과 수급이 균형을 다시 찾는 재가격화 과정에 가깝다"며 "7월 말 삼성전자와 SK하이닉스, 글로벌 빅테크 실적 발표가 향후 시장 방향을 결정할 변수"라고 진단했다.

코스닥도 전 거래일보다 38.07포인트(4.55%) 내린 799.35에 거래를 마쳤다. 개인과 기관이 각각 2114억원, 1736억원을 순매수했지만 외국인이 3879억원을 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 종목도 대부분 하락했다. 알테오젠(-2.31%), 에코프로비엠(-1.48%), 에코프로(-2.56%), 주성엔지니어링(-4.90%), 레인보우로보틱스(-8.49%), 코오롱티슈진(-14.89%), 원익IPS(-0.16%), 리노공업(-2.03%), 피에스케이(-2.53%), 이오테크닉스(-5.02%) 등이 약세를 기록했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 2.0원 오른 1503.4원에 마감했다.

nylee54@newspim.com